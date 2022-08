Su Disney+ arriva Prey, il nuovo capitolo della saga di Predator

L’universo di Predator torna a rivivere dopo anni: su Disney+ arriva Prey, nuovo capitolo del fortunato franchise

L’attesa finalmente sta per finire: a partire dal 5 agosto Prey sarà disponibile sull’applicazione di Disney+. L’universo di Predator torna in vita con un capitolo prequel, che ha già raccolto tante recensioni positive. Il film ha ottenuto pareri molto entusiasti nelle visioni preliminari, con parecchi commenti positivi al termine di ogni rassegna in cui è stato presentato. Finalmente, Prey viene offerto anche agli spettatori, che da molti anni aspettavano di tornare a vivere l’universo narrativo di Predator.

Prey: la trama e il cast

Prey è il quinto capitolo della saga di Predator e quindi si svolge nella nazione dei nativi americani Comanche, 300 anni prima rispetto agli eventi del primo film del 1987. La trama della pellicola ruota intorno alla giovane guerriera Naru, che ha il volto di Amber Midthunder (Roswell, New Mexico). La protagonista è cresciuta circondata da alcuni dei più celebri cacciatori delle Grandi Pianure e si ritrova lei stessa a inseguire una preda, la quale però si rivela essere un predatore alieno altamente sofisticato e pericoloso.

Nel cast, a fianco della protagonista, troviamo Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Tordo e Julian Black Antelope. La creatura predatrice sarà invece interpretata da Dane DiLiegro, ex stella del basket universitario che ha già vestito i panni di altre creature nelle serie tv American Horror Stories e Home sweet Home.

La saga di Predator

Torna in vita dunque un altro grandissimo franchise, che ha avuto inizio nel 1987 col film Predator, un cult del genere fantascientifico con protagonista Arnold Schwarzenegger. Tre anni dopo è uscito Predator 2, che proietta la storia in uno scenario diverso, passando dalla giungla centramericana del primo capitolo, a quella urbana di Los Angeles del secondo.

Il terzo capitolo della saga è arrivato parecchi anni dopo, nel 2010, dopo che sono usciti i due crossover spin-off di Alien vs. Predator. Predator 3 vede la presenza di Adrien Brody nei panni del protagonista, mentre nel 2018 arriva il quarto e ultimo capitolo con Boyd Holdbrook.

Ora dunque, dopo quattro anni di attesa, arriva anche il quinto film della lunga saga di Predator, un sequel che si pone dunque in posizione primaria dal punto di vista cronologico e che continua a espandere l’universo narrasivo di questo fortunato franchise.

