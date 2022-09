Premio Cinema Giovane & Festival delle opere prime: dal 3 al 5 ottobre

I l Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime torna dal 3 al 5 ottobre 2022, presso il cinema Caravaggio di Roma

A Roma, presso il cinema Caravaggio, torna dal 3 al 5 ottobre il Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime, la storica manifestazione organizzata dall’associazione culturale Cinecircolo Romano presieduta da Catello Masullo, che quest’anno giunge alla XVIII edizione.

Programma della XVIII edizione 2022: Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime

Si inizia lunedì 3 ottobre 2022 alle ore 10:30: proiezione per gli studenti: The Book of Vision di Carlo S. Hintermann con una durata di 95′;

Nel primo pomeriggio alle ore 15:00, sempre il 3 ottobre viene presentato: The Maternal, un film Maura Delpero;

Nel tardo pomeriggio, ossia alle ore 17:00, della stessa giornata: Re granchio di: Alessandro de Righi e Matteo Zoppis;

Come penultima scelta, alle ore 19:00: va bene così, un film diretto e prodotto da: Francesco Marioni;

E per finire alle ore 21:15: proiezione di: The Book of Vision sempre di Carlo S.

Con martedì 4 ottobre 2022, la giornata si apre, iniziando con la proiezione del film alle ore 10:30: Il cattivo poeta di Gianluca Iodice per studenti con durata di 106′;

A seguire alle ore 16:00, la presentazione di Shift, di: Alessandro Tonda, durata 95′;

Proseguendo poi con una replica alle ore 18:30 con: Il cattivo poeta;

Per concludere la giornata di martedì, alle ore: 21:15: Gelsomina verde di: Massimiliano Pacifico.

Mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 10:30: proiezione per gli studenti: Querido Fidel di: Viviana Calò, con replica alle ore 16:00, con una durata di 91′;

In prima serata invece alle ore 18:30: Fino ad essere felici di: Paolo Cipolletta;

Come conclusione alle ore 21:00, Ostaggi un film di: Eleonora Ivone con una durata di 90′.

Saranno dieci le opere selezionate che concorreranno per i premi tecnici. Tre opere invece per il primo premio, per l’appunto il premio: Premio Cinema Giovane, attribuito dal pubblico e dagli studenti del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Per il Premio per Opera Preferita dagli Studenti, concorrono: l’artistico e visionario The Book of Vision di Carlo S. Hintermann, il decadente ritratto de: Il cattivo poeta di Gianluca Iodice e l’originale, maestoso e brillante Querido Fidel di Viviana Calò.

Gli altri film selezionati che animeranno la kermesse sono: Maternal di Maura Delpero, un film coraggioso che da uno sguardo sulle diverse prospettive dell’essere donna e madre. A seguire: Re granchio di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis: ambiziosa riflessione filosofica sull’esistenza umana. Poi ancora: Va bene così di Francesco Marioni, un delicato e divertente ritratto corale. The Shift di Alessandro Tonda, un raffinato e convincente debutto sul delicato tema del terrorismo.

Gelsomina verde di Massimiliano Pacifico, un documentario capace di avere un chiaro punto di vista senza mai giudicare. Fino ad essere felici di Paolo Cipolletta, un perfetto esempio di cinema reale, in cui con grande verità si affronta il tema universale della felicità. Ostaggi di Eleonora Ivone, che gioca con audacia con il cinema in generale.

Inoltre, tutti i film selezionati, in seguito alla firma del protocollo d’intesa 2022 tra il SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) e l’AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema), sono altresì candidati al premio della critica italiana (SNCCI), istituto per la prima volta nei 18 anni della storia del Festival, per l’edizione 2022. Il premio sarà assegnato poi da una giuria indipendente, composta da tre critici designati dal Sindacato.

Tra l’altro, tra tutte le novità di quest’anno, troviamo anche l’istituzione del premio per il miglior montaggio dedicato a Mauro Bonanni, uno dei più grandi montatori italiani, venuto prematuramente a mancare quest’anno e vincitore del premio per il miglior montaggio all’edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime del 2019, con il film Ride di Valerio Mastandrea.

La giuria: Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime

La giuria di selezione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime è presieduta da Catello Masullo, (critico cinematografico membro SNCCI, presidente della giuria Premio di Critica Sociale alle ultime 7 edizioni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, a seguire eccovi una lista elencata in ordine alfabetico del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime:

Consueti premi: Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime

I premi che verranno assegnati sono i seguenti:

Menzione speciale della Giuria;

Premio Giorgio Fanara alla Migliore Attrice;

Premio Giorgio Fanara al Migliore Attore;

Migliore Regia;

Migliore Sceneggiatura;

Migliore Fotografia;

Migliore Scenografia;

Migliori Costumi;

Migliori Musiche;

Migliore Trucco;

Migliori Effetti Visivi;

Migliore Produttore di opera prima;

Migliori recensioni degli Studenti.

