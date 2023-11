Pokèmon Concierge, rilasciato il trailer della nuova serie

Netflix ha confermato che la nuova serie, Pokèmon Concierge in stop motion, sarà disponibile dal 28 dicembre. Il trailer rilasciato, di soli due minuti alimenta le aspettative

Alla presentazione di Pokèmon Presents a febbraio è stata annunciata la serie Pokèmon Concierge, in stop-motion. La serie seguirà le avventura di Haru, un nuovo concierge in un resort alberghiero di un’isola meridionale per i Pokémon. Haru scoprirà gradualmente se stessa mentre, insieme agli altri membri dello staff, si affretteranno ad occuparsi dei vari ospiti Pokèmon. Questo è ciò che Netflix ha dichiarato per lo show in un breve trafiletto. La doppiatrice di Haru, Rena Nonen ha dichiarato che la serie è molto terapeutica e fa venir voglia di provare a dare il meglio di sé stessi, anche quando ci si sente bombardati, sotto pressione o che non ci si voglia alzare e ci si voglia soltanto arrendere. Inoltre, Netflix ha rilasciato anche un trailer di due minuti.

Nuovi progetti per i Pokèmon dopo il trailer Pokèmon Concierge

Pokèmon Concierge è una delle nuove serie Pokèmon ad essere disponibile, dopo la storia di Ash Ketchum che si è conclusa nell’anime Pokèmon agli inizi dell’anno. La serie è frutto della collaborazione tra The Pokémon Company e lo studio di animazione Dwarf Studio. Pokèmon Concierge non è, tuttavia, l’unico nuovo spettacolo Pokèmon in uscita a dicembre, infatti, la BBC ha di recente annunciato che sarà mandato in onda anche il film d’animazione Pokémon Horizons: The Series – che segue i protagonisti Liko e Roy e i loro rispettivi partner Pokémon Sprigatito e Fuecoco – su iPlayer e CBBC il mese prossimo.

E voi, siete curiosi di vedere finalmente i Pokèmon in stop-motion grazie a Pokèmon Concierge? Cosa ne pensate del trailer? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.