Pietro Castellitto contro il #MeToo

Ai microfoni del Corriere della Sera, Pietro Castellitto ha detto la sua sul movimento femminista #MeToo, nato a seguito dello scandalo Harvey Weinstein e volto a tutelare le donne vittime di moleste sessuali a Hollywood.

Un’opinione piuttosto controversa la sua, che ha affermato che quella del #MeToo è una battaglia “sacosanta” ma ipocrita, che ha rovinato la carriera a molti attori del mondo dello showbiz, tra cui Kevin Spacey, che -ricordiamo – nell’Ottobre 2017 era stato accusato di molestie dall’attore Anthony Rapp. Alla prima accusa, se ne erano successivamente aggiunte molte altre, tra cui quelle di otto membri della troupe di House of Cards, serie nella quale Spacey interpretava il presidente degli Stati Uniti Frank Underwood.

Ecco le esatte parole dell’attore:

Per fare l’attore devi saper dire le bugie e fare gli scherzi. Se non scherzi più, il tuo percorso è stato sacrificato alle consuetudini e al perbenismo dominante. Negli anni ’20 Al Capone faceva soldi gestendo alcol e droga, oggi li fai perpetuando il bene. Penso ai milioni incassati dagli studi legali attraverso il monumento all’ipocrisia del #MeToo, battaglia sacrosanta, ma se Kevin Spacey mi mette la mano sulla coscia gliela sposto, non gli rovino la vita chiedendo pure soldi; io vedo la volontà di potenza che sfrutta questa crociata morale per ingrassarsi, sto parlando come amante di Nietzsche, che studiai a Filosofia. Ho anche compiuto un viaggio in Germania sulle sue tracce, ho dormito nella casa museo dove ha ideato Zarathustra.