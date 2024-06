Piece By Piece: il trailer ufficiale del nuovo film Lego

Diretto da Morgan Neville, ecco il trailer di Piece By Piece, un film biografico su Pharrell Williams realizzato con l’animazione Lego

Un po’ a sorpresa è stato distribuito il trailer di Piece By Piece, progetto un po’ folle e molto originale che ha al centro uno degli artisti musicali più innovativi del nostro secolo, ovvero Pharrell Williams. Cantante, compositore, produttore e stilista, solo lui poteva permettersi di raccontare la sua vita attraverso un film realizzato con l’animazione dei mattoncini Lego.

A dirigerlo in questo singolare biopic dove lo affiancano altri artisti famosi, ci sarà Morgan Neville e il film arriverà prossimamente al cinema distribuito da Universal. E adesso è arrivato il trailer ufficiale che ci fa davvero ben sperare e, cosa non indifferente in una biografia musicale, mette voglia di cantare e ballare.

Piece By Piece: il trailer dell’insolito biopic su Pharrell Williams

Piece By Piece è un’esperienza cinematografica unica che invita il pubblico a compiere un viaggio straordinario nella vita dell’icona pop Pharrell Williams. Raccontata attraverso la lente dell’animazione LEGO®, alza il volume della tua immaginazione e scopri l’evoluzione di una delle menti più innovative della musica.

Questa la frase di lancio del trailer, che promette gran divertimento. Saprete tutti chi è Pharrell Williams, dato il suo vasto palmares di premi: 13 Grammy Awards, due BET Awards, 2 candidature all’Oscar e una ai Golden Globe per la celeberrima Happy e la produzione del film Il diritto di contare. Tra gli artisti che ha prodotto e con cui ha collaborato ci sono Jay-Z, Madonna, Beyoncé, Kanye West, Justin Timberlake, Britney Spears, Ariana Grande, Kylie Minogue, Alicia Keys, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Snoop Dogg, i Daft Punk e Gwen Stefani. Sempre lui ha prodotto e composto le colonne sonore della trilogia di Cattivissimo me, oltre a quelle de Il diritto di contare, Il Grinch, The Amazing Spider-Man e Il re leone (2019). In Piece By Piece ci saranno anche canzoni nuove composte da lui, e non possiamo che aspettarlo al cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.