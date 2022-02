Piacere di conoscerti, Laura Pausini: la data di uscita su Prime Video

Confermata da Amazon Prime Video, la data d’uscita del film esordio della cantante Laura Pausini Piacere di conoscerti. Diretto da Ivan Cotroneo, sarà disponibile a partire dal 7 aprile

Amazon Prime Video rende nota la data d’uscita del film esordio con protagonista Laura Pausini; intitolato Piacere di conoscerti. Il film diretto da Ivan Cotroneo, sarà disponibile a partire dal 7 aprile.

Dopo la vittoria ottenuta agli ultimi Golden Globe (Miglior Canzone Originale); la nota cantate si cimenta per la prima volta nel panorama cinematografico, con un originale progetto. Nato da un’idea stessa della Pausini, vede la cura della sceneggiatura da parte del regista Cotroneo, affiancato da Monica Rametta.

Una spunta in più che si aggiunge al lungo elenco di novità di quest’anno per la famosa cantante. Nota in tutta il mondo con oltre 70 Milioni di album venduti, è stata la prima donna nel panorama musicale ad aver conquistato l’attenzione agli Academy Awards. Per l’artista, ora più che mai, Piacere di conoscerti rappresenta un aspetto ancora più intimo e profondo di sé stessa.

Piacere di conoscerti. Laura Pausini: cosa sarebbe successo se…

Come lei stessa conferma, il film nasce da un dilemma che molti artisti famosi potrebbero porsi: cosa sarebbe successo se Laura Pausini non avesse vinto il Festival di Sanremo?

Vincitrice nel 93 del Festival di Sanremo, in questa pellicola l’artista vuole mostrare il suo grande amore per l’arte; rivelando anche gli aspetti più intimi e profondi della sua vita. Aspetti mai visti primi, celati o mai affrontati, che si ripercorrono in una storia all’indietro. Un viaggio dai prima passi della sua infanzia fino ad arrivare a toccare tutte le tappe di una straordinaria carriera.

Una quotidianità e intimità, nonostante la sua forte presenza, mai svelata così apertamente; immaginando per la prima volta cosa sarebbe potuto succedere se non avesse avuto la fortuna di ora.

Con la supervisione creativa di Francesca Picozza, il film è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios.

