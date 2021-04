Pete Davidson interpreterà Joey Ramone nel biopic Netflix

L’attore Pete Davidson interpreterà la rockstar Joey Ramone nella biografia prodotta da Netflix dal titolo I slept with Joey Ramone

Chi non conosce i Ramones? Il celebre gruppo punk rock statunitense, attivo dal 1974 al 1996, ha cambiato la storia della musica diventando una delle band più influenti nel suo genere. Oggi sono una vera e propria leggenda, e lo stesso si può dire per la voce del gruppo. Il suo nome è Joey Ramone, sfortunatamente scomparso nel 2001 a soli cinquant’anni, a causa di un tumore.

Il colosso dello streaming Netflix vuole celebrare il suo mito con un biopic a lui dedicato, dal titolo I slept with Joey Ramone. Il film biografico diventa ancora più interessante dal momento che sappiamo chi vestirà i suoi panni!

Pete Davidson protagonista di I slept with Joey Ramone

A interpretare il leader dei Ramones nel film Netflix sarà lo statunitense Pete Davidson. Noto per essere il più giovane comico dello staff di Saturday Night Live, l’attore si è fatto notare anche in ambito cinematografico per Jesus Rolls – Quintana è tornato! (2019), diretto da John Turturro, e Il re di Staten Island (2020), di Judd Apatow. Le biografie dedicate alle star della musica sembrano inoltre essergli particolarmente congeniali, data la sua partecipazione al film – ancora una volta Netflix – The Dirt: Mötley Crüe, in cui interpretava il produttore Tom Zutaut.

I slept with Joey Ramone è basato sull’omonimo libro autobiografico scritto da Mickey Leigh, fratello di Joey. Leigh, il cui vero nome è Jeffrey Ross Hyman, sarà anche produttore esecutivo del film assieme allo stesso Pete Davidson, Rory Rosegarten e David Spiegelman. La regia sarà di Jason Orley, che ha già lavorato con Davidson nel 2019 per il film Big Time Adolescence.

Adam Fogelson, responsabile della produzione STXfilms, ha dichiarato a riguardo:

Quando condividi il letto con qualcuno, e non solo il letto, ma un’infanzia, una famiglia e una vita, conosci quella persona meglio di chiunque altro. Mickey Leigh non solo ha collaborato con la band del fratello, ma ha ricordi insostituibili e una profonda conoscenza di Joey Ramone, dal momento che lo ha supportato quando nessun altro lo faceva e lo ha visto superare le avversità nel modo più drammatico. I Slept with Joey Ramone è un grandioso inno al rock e al tempo stesso un biopic altrettanto fantastico, che lo distingue dalla comune storia di una famiglia. Pete è perfetto per il ruolo e siamo elettrizzati che Jason riporti in vita questa icona del rock e felicissimi di collaborare di nuovo coi nostri amici di Netflix.

Noi siamo curiosissimi di scoprire come se la caverà Pete Davidson nei panni di una leggenda come Joey Ramone! Voi cosa ne pensate? Continuate a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news su cinema e serie TV!