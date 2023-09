Prequel del romanzo Cimitero Vivente, Pet Sematary: Bloodlines, atteso su Paramount+ per il 6 ottobre, ha convinto anche Stephen King che lo ha promosso in prima persona

Pet Sematary: Bloodlines sarà disponibile su Paramount+ a partire dal 6 ottobre prossimo. Concepito come prequel di Pet Semetary, romanzo di cult di Stephen King, il lungometraggio ha ottenuto l’approvazione dello scrittore, nonostante si tratti di una sceneggiatura originale. Scopriamo dunque cosa ha convinto il Re del Brivido, il quale ha condiviso in un post su X (ex Twitter) il suo parere sul progetto. Prequel del romanzo Cimitero Vivente di Stephen King, il lungometraggio, dal punto di vista cinematografico, si ricollegherà all’adattamento del 2019.

Pet Sematary: Bloodlines – Stephen King promuove il film prequel

Al centro della storia troviamo il giovane Jud Crandall, fra i protagonisti dell’opera originale eletta dallo stesso King come la sua creazione più spaventosa. Verso la fine degli anni ’60 Jud sta pianificando di lasciarsi la sua piccola città natale alle spalle, trasferendosi altrove. Alcuni segreti della sua famiglia, rimasti sepolti per troppo tempo, costringeranno però il protagonista a rimanere per sempre legato alla cittadina di Ludlow e a combattere, insieme ai suoi amici d’infanzia, un male legato a quel luogo sin dalla sua fondazione.

Come si vede dal post di King è proprio la trama il primo elemento ad essere stato apprezzato dall’autore. Lo scrittore ha infatti messo in evidenza che, pur trattandosi di una storia originale, Pet Semetary: Bloodlines deriva da un racconto che Jud condivide con Louis Creed, per dissuaderlo dal servirsi del famoso Cimitero del titolo. Secondo l’autore la sceneggiatura si è presa non poche libertà ma ha rispettato l’essenza dei personaggi. Spazio poi ad alcuni complimenti al cast, in particolare a David Duchovny (Fox Mulder di X-Files), la cui interpretazione viene considerata “eccellente”. Al fianco di Duchovny troviamo poi Jackson White, Pam Grier, Natalie Alyn Lind, Forrest Goodluck, Isabella Star LaBlanc, Samantha Mathis, Henry Thomas e Jack Mulhern.

