Pesce d’Aprile: l’elenco dei migliori a tema Cinema e serie TV:

Pesce d’Aprile 2021: quali sono stati i più divertenti tra quelli a tema Cinema e serie TV? Scopriteli tutti

Come succede ogni anno, anche stavolta 1° Aprile sul web sono piovute decine e decine di scherzi e notizie farlocche. Quali sono stati i pesci d’Aprile migliori a tema Cinema e serie TV di quest’anno? Eccoli tutti!

Adult Swim ha trollato i fan di Rick and Morty annunciando una serie per i più piccoli intitolata Rick and Morty Babies, trasformando il nonno e il nipote protagonisti della serie animata in una versioni infantile di loro stessi.

La piattaforma streaming Disney+ ha condiviso delle immagini di alcuni dei suoi villain più noti come Scar, Malefica e Ursula che urlano “Folls!” nei rispettivi film in cui appaiono (in inglese pesce d’Aprile viene tardotto come April Folls).

L’account Twitter di Netflix, invece, ha pubblicato un cinguettio in cui ha affrmato che “Non ci saranno pesci d’Aprile oggi. Sul serio. (Non è uno scherzo).

There’ll be no April Fools’ Day jokes from us today. Seriously. (This is not a joke). — Netflix (@netflix) April 1, 2021

L’agenzia di stampa britannica The Tab, tuttavia, ha fatto uno scherzo a nome di Netflix annunciando che la seconda stagione di Bridgerton sarebbe arrivata in anteprima la prossima settimana: “Volevamo fare una sorpresa speciale ai nostri meravigliosi fan” ha scritto The Tab citando un presunto portavoce di Netflix. In realtà il secondo ciclo di episodi del period drama tratto dai romanzi di Julia Quinn non è neppure entrato in produzione!

Writing an April Fools’ article which gets picked up by the papers as causing a national “outrage” is the highlight of my career. I’ve peaked https://t.co/le9y1s3LOb — Hayley✨ (@hayleysoen) April 1, 2021

E le celebrities? Anche loro si sono date da fare!

J-Hope, il rapper dei BTS, ha ingannato il suo enorme fandom fingendo di aver tinto i capelli di rosso. Un semplice filtro, ma abbastanza credibile da mandare in confusione i supporter del gruppo K-pop.

F breakup, you know what hurts more?? cherry Hoseok April Fools prank…my heart is in pieces pic.twitter.com/TnjoL0wilU — TEDDIE⁷🍊🍯🎋 (@ghostminyoongi) April 1, 2021

Cameron Monaghan di Shameless ha annunciato di voler lasciare la recitazione per dedicarsi alla politica e concorrere alle elezioni 2022 al Senato.

It is with a heavy heart that I am announcing my retirement from acting. I will be leaving the entertainment industry for politics. I am very excited to announce I will be running for the 2022 Senate primaries. My real dream has always been to be a senator. pic.twitter.com/Eh6dfbUKeK — Cameron Monaghan (@cameronmonaghan) April 1, 2021

Tori Spelling, indimenticata Donna Martin (Beverly Hills, 90210) ha annunciato di aspettare il suo sesto figlio. I fan hanno subito ipotizzato si trattasse di un pesce d’Aprile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tori Spelling (@torispelling)

Quali sono stati i vostri preferiti?