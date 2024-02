Nonostante si sia appena conclusa, Disney Plus ha annunciato che una seconda stagione di Percy Jackson si farà. Ecco i dettagli

Tempo di grandi annunci per le piattaforme streaming. Dopo le uscite 2024 di Netflix, è arrivato il momento di informarvi su un grande ritorno sulla piattaforma Disney Plus, che ha colto l’occasione dell’annuncio dei dati trimestrali, per farsi sfuggire alcune succulente anticipazioni. Dopo una prima stagione appena terminata, è stato rivelato infatti che la serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo avrà una seconda stagione.

L’entusiasmo di Rick Riordan | Percy Jackson: la seconda stagione si farà

Rick Riordan, autore dei libri dedicati a Percy Jackson e produttore della serie, non ha saputo trattenere l’entusiasmo ed ha condiviso, sulle sue pagine Instagram la notizia.

Non vedo l’ora di portare la prossima stagione di Percy Jackson su DisneyPlus! Alzate le ancore, ammainate le vele. Tutti in coperta, semidei. Stiamo partendo verso il Mare dei Mostri!

Anche Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, non ha saputo trattenere l’entusiasmo nel comunicato che ha rilasciato proprio per annunciare questo grande ritorno. “Siamo entusiasti di imbarcarci in una nuova entusiasmante ricerca e in una seconda stagione con Rick Riordan, i nostri fantastici partner di 20th Television e gli eccezionali cast e talenti creativi che danno vita a questa storia” ha dichiarato.

La serie avrebbe già iniziato a sviluppare l’adattamento del secondo romanzo della saga, dal titolo Il mare dei mostri. Preparatevi quindi a rivedere Percy Jackson, interpretato da Walker Scobell, oltre a Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri.

La prima stagione

Non possiamo negare che la prima stagione, prodotta da 20th Television e conclusasi solo pochi giorni fa, abbia riscosso un buon successo di pubblico, con 13,3 milioni di spettatori. Ricordiamo che la serie è tratta da una serie di libri che proprio grazie a questa prima stagione sono tornati in vetta alle classifiche. Non ci resta che attendere e scoprire cosa ha in serbo per noi la nuova stagione, che uscirà su Disney Plus. Noi di tuttotek.it saremo pronti ad informarvi su tutte le news che siamo certi ci faranno compagnia, fino all’uscita delle nuove puntate.

