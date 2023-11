Percy Jackson, disponibile il trailer della nuova serie Disney+

A dicembre uscirà la prima stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, Disney ha appena rilasciato il trailer italiano della serie

Disney+ ha appena reso noto il trailer italiano ufficiale della nuova serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, primo adattamento per il piccolo schermo dell’omonima saga letteraria scritta da Rick Riordan. La prima stagione adatterà su schermo il primo libro della saga, Il Ladro di Fulmini. Il primo episodio è previsto per il prossimo 20 dicembre sulla piattaforma streaming. La serie racconterà le avventure di Percy Jackson, appunto, un semidio di 12 anni che è appena stato introdotto alle sue origini semidivine, quando Zeus, dio del cielo, lo accusa di aver rubato la sua folgore, cioè il suo fulmine maestro. Motivo per cui Percy, dovrà ritrovarlo, attraversando tutta l’America e smascherando il vero ladro, in modo da poter riportare ordine sul monte Olimpo. Nel nuovo trailer possiamo ammirare la parte epica del racconto, ma ritroviamo anche la leggerezza e la spensieratezza che caratterizzavano la serie di romanzi di Rick Riordan.

Percy Jackson, cast e chi compare nel trailer

La serie promette una maggiore fedeltà al testo originale. Infatti, sembra che i primi due episodi vedano la presenza di Rick Riordan come co-sceneggiatore insieme a Jon Steinberg. Mentre James Bobin si è occupato della regia. I protagonisti saranno interpretati da Walker Scobell, Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries. La serie, in 8 episodi, prevede anche la presenza di diverse guest star di forte richiamo alcuni dei quali compaiono addirittura in questo trailer, tra cui: Lin-Manuel Miranda, Megan, Toby Stephens, Virginia Kull, Jason Mantzoukas, Jay Duplass, Glynn Turman, il compianto Lance Reddick, Adam Copeland, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn, Jessica Parker Kennedy, Olivea Morton, Suzanne Cryer, Timm Sharp, Timothy Omundson.

