Al via la partnership tra Sky e Disney in Italia

A partire dal 1° Aprile, prende piede anche in Italia la partnership tra Sky e Disney con l’app di Disney+ che arriverà su Sky Q e Now

Ottime notizie per gli abbonati Sky e Disney+. A partire dal 1° Aprile, infatti, sarà possibile guardare direttamente su Sky Q tutte le produzioni originali del servizio di streaming della casa di Topolino senza mai cambiare dispositivo.

Sarà possibile trovare tutti i contenuti di Disney+ direttamente nella homepage di Q e sui dispositivi NOW Smart Stick e NOW Box.

Un accordo che arriva in Italia dopo aver già riscosso grande successo già nel Regno Unito e in Irlanda, e che presto verrà raggiunto anche da Germania e Austria.

Cosa c’è di meglio di un unico dispositivo per passare dalle serie Sky original più attese come Speravo de mori’ prima all’intrattenimento per famiglie di Disney+ con tutti i classici dell’animazione, il mondo Marvel e l’universo Star Wars?

Il nuovo accordo tra Sky e Disney secondo Maximo Ibarra e Kathryn Fink

Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky Italia, si è espresso sulla nuova collaborazione con lo streamer in maniera decisamente entusiastica:

Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio in Italia di questo importante accordo con Disney che conferma Sky come partner di eccellenza per i migliori produttori di contenuti. L’arrivo di Disney+ rende ancora più completa l’esperienza di visione su Sky Q e la possibilità di trovare in un unico posto tutti i contenuti Sky e le migliori app in streaming – tra cui anche Netflix, Prime Video, Dazn, Mediaset Play e YouTube semplifica la vita ai nostri abbonati.

Qui di seguito, invece, le parole di Kathryn Fink, General Manager Media di The Walt Disney Company:

Disney+ è la casa degli eccezionali contenuti degli amati brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Il lancio su Sky Q permetterà ad ancora più persone di poter vivere le storie che amano direttamente dallo schermo delle proprie case.

Non vi resta che inserire le vostre credenziali e godervi tutti i vostri programmi preferiti!