Pare Perecchio Parigi: il trailer del nuovo film di Leonardo Pieraccioni

Il trailer ufficiale del nuovo film di e con l’attore comico toscano, Leonardo Pieraccioni, dal titolo Pare Parecchio Parigi. Con attori protagonisti Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica; disponibile nelle sale dal 18 gennaio. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Diffuso online il trailer ufficiale del film Pare Parecchio Parigi, il nuovo progetto di e con protagonista Leonardo Pieraccioni. Liberamente ispirata alla vicenda dei fratelli Michele e Gianni, una commovente commedia italiana dedicata a tutti i sognatori.

Disponibile sul grande schermo il prossimo 18 gennaio per 01 Distribution, con un cast d’eccellenza come: Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica. Scopriamo il trailer ufficiale di seguito.

Pare Parecchio Parigi: tutti i dettagli sul nuovo film di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni torna protagonista di una nuova commedia tutta italiana. Con il soggetto firmato dal comico toscano assieme a Filippo Bologna e la sceneggiatura con Alessandro Riccio; una storia familiare ispirata alle vicende di due fratelli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte, convincendolo di essere arrivati a Parigi.

Rimasti sempre all’interno del proprio podere (un umile maneggio di cavalli); un viaggio paradossale, avventuroso e irresistibile, volto a riavvicinare i fratelli ormai distanti, infondendo in tutti loro il senso di unione e famiglia. In fondo, con il motore dell’immaginazione si possono fare migliaia di chilometri: se non si può andare a Parigi, Parigi può venire da noi! Dopotutto anche se fai il giro del mondo ritorni sempre nel solito punto, no?

Come mostrato dal trailer, sarà presente Nino Frassica nel ruolo del padre malato, assieme a Leonardo Pieraccioni accompagnato da Chiara Francini e Giulia Bevilacqua.

Pare Parecchio Parigi arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 18 gennaio 2024. Nell’attesa, continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

