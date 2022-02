Pam&Tommy: la recensione della prima metà della stagione

P am e Tommy nuova miniserie basata sull’incredibile storia vera del video hard di Pamela Anderson e Tommy Lee

TITOLO ORIGINALE: Pam&Tommy. GENERE: Drammatico. NAZIONE: Stati Uniti D’America. REGIA: Craig Gillespie, Lake Bell. CAST: Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling. DURATA EPISODI: 45 minuti. PRODUZIONE: Disney+. USCITA: 2 Febbraio 2022.

Pam&Tommy è la nuova miniserie evento che sta spopolando sull’ incredibile piattaforma di Disney+. La serie è contornata da un contesto amatoriale, sull’omonimo video hard di Pamela Anderson all’epoca che fu. Girato nel 1995, reso noto poi dal 1997.

Trama | Recensione Pam&Tommy

E’ giusto soffermarci sulla storia del video hard di Pamela Anderson, come tratta la serie stessa, ambientata nel Far West degli albori di Internet, ancora usato troppo poco a quei tempi. (1995). Dove Pamela e il suo neo marito Tommy Lee decidono si girare un video hard molto esplicito e selvaggio.

Un video rubato da un addetto ai lavori della nuova casa dei neo sposini. Il video fu sottratto alla coppia per vendetta dal dipendente perchè non fu mai pagato da Tommy per i lavori di ristrutturazione. Così, sia per ripicca sia per soldi il video comincia a fare il giro del web.

Un video girato per avere un pubblico di sole due persone, che però purtroppo fece un giro internazionale.

Nel 1995, non era neanche molto facile accedere ai siti internet, e si poteva accedervi solo grazie a computer fissi, data la tecnologia ancora poco sviluppata. Ma un video hard, di una star come Pamela Anderson si diffuse in fretta.

Da considerare anche che l’attrice era ancora alle prese con Baywatch.

Ma scopriremo come andrà a finire nelle prossime quattro puntate, perciò restate sintonizzati, su tuttotek per avere maggiori informazioni.

Cast e documentazioni | Recensione Pam & Tommy

Per la miniserie tv Pam & Tommy è stato scelto un cast stellare, come attori co-protagonisti abbiamo: Lily James, nel ruolo di Pamela Anders, conosciuta anche come protagonista nei panni del film Disney: Cenerentola.

A seguire Sebastian Stan, già noto per aver interpretato Bucky Barnes, il soldato d’inverno, nonchè migliore amico di Captain America nei vari film degli Avengers. E Carter Baizen nella serie adolescenziale Gossip Girl.

E poi ancora Seth Rogen, Nick Offerman e Taylor Schilling. Co-protagonista di The Orange is the new black.

In conclusione?

Attenderemo con ansia le prossime quattro puntate, da non perdervi ogni mercoledì su Disney+, per il momento la serie si aggiudica come voto un 7 pieno, sperando che possa raggiungere un voto più alto nelle prossime quattro puntate.

7 Promozione! Punti a favore Incuneazione di una storia vera

Incuneazione di una storia vera Cast celebre

Cast celebre Ambientazione addetta al contesto

Ambientazione addetta al contesto Dettagli studiati nei minimi particolari

Dettagli studiati nei minimi particolari Musiche del tempo Punti a sfavore Troppe scene di nudo, estranee alla storia

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.