Palazzo di Giustizia: disponibile in Prima Visione On Demand

Dal 10 settembre disponibile sulle principali piattaforme e CG Digital, il film Palazzo di Giustizia diretto da Chiara Bellosi. Il ritratto intimo e minuzioso, in un’ordinaria giornata di giustizia, rappresentata in un’opera prima colma di significati e senso di resistenza

Disponibile dal 10 settembre sulle principali piattaforme on demand (Apple Tv; Google Play; Chili e Rakuten Tv) e CG Digital in prima visione, l’opera prima di Chiara Bellosi intitolata Palazzo di Giustizia. Un esordio prorompente, con uno sguardo curioso e attento in un falso Courtroom Drama intimo e inquisitivo. Le mentite spoglie di una lunga attesa, in una semplice aula di tribunale, principale fonte di riflessione, scontro e introspezione.

Presentato in anteprima italiana Fuori concorso ad Alice nella città, il film è apparso in numerosi festival ( tra cui la 70° Berlinale), ottenendo una nomination ai Nastri d’Argento 2021.

Trama e dettagli

Un ambientazione a noi vicina, nei duri tempi di oggi. Un’aula di tribunale. Una lunga attesa in una giornata ordinaria di giustizia. Storie che si toccano da lontano e si intrecciano; linguaggi giudiziari che si assaporano. Al centro dell’attenzione un’unica dura udienza: il caso di un benzinaio accusato di aver ucciso uno dei suoi due rapinatori. Ci sono testimonianze, interrogatori, racconti e video.

La normale amministrazione giudiziaria che si incontra e scontra con le storie di famiglia, figli e compagni degli imputati, con le vittime fuori nella lunga attesa. Muovendosi tra disordine ed equilibrio, la ricerca di giustizia e verità in una fragile ma resistente narrazione di antefatti e vita.

Presenti nel cast Daphne Scoccia, Bianca Leonardi, Sarah Short, Nicola Rignanese, Giovanni Anzaldo, Andrea Lattanzi.

Il film vede la produzione di Tempesta/Carlo Cresto-Dina con la collaborazione di Rai Cinema in co-produzione con Cinédokké e distribuito dall’ Istituto Luce Cinecittà.

