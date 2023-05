Padre Pio è il nuovo film diretto da Abel Ferrara con protagonista Shia LaBeouf: scopriamo insieme il trailer ufficiale

Il santo che ha fatto la storia contemporanea italiana, Padre Pio avrà un nuovo film, diretto da Abel Ferrara e avrà come protagonista l’attore Shia LaBeouf. Si tratta di un film biografico, che ripercorre gli anni della giovinezza di Francesco Forgione, ancor prima di diventare conosciuto come Padre Pio. Le riprese si sono svolte in Puglia, dove il monaco ha vissuto e dove ci sono tuttora dei percorsi legati alla sua vita.

Padre Pio: Shia LaBeouf nel trailer del film

Con il trailer ufficiale, in cui vediamo questo attore molto talentuoso e molto amato dal pubblico per le sue interpretazioni sempre intense e complesse, scopriamo anche la sinossi del film, di cui ancora non si conosce la data d’uscita, ma sapremo prossimamente ulteriori dettagli.

È la fine della Prima Guerra Mondiale e i giovani soldati italiani tornano a San Giovanni Rotondo, terra di povertà, con una tradizione di violenza e sottomissione al ferreo dominio della Chiesa e dei suoi ricchi proprietari terrieri. Le famiglie sono disperate, gli uomini sono distrutti, anche se vittoriosi. Tra questi vi è anche il ritorno di Padre Pio, il quale si insidia in un remoto monastero cappuccino per iniziare il suo ministero, evocando un’aura di carisma, santità ed epiche visioni di Gesù, Maria e del Diavolo stesso. La vigilia delle prime libere elezioni in Italia pone le basi per un massacro dalla dimensione metaforica: un evento apocalittico

