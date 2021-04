Oxygène: il trailer ufficiale del film Netflix di Alexandre Aja

Come si evince dalle immagini del trailer, la protagonista Elizabeth Hansen (Mélanie Laurent) si risveglia in una capsula criogenica senza ricordare né chi sia né come sia finita là dentro. L’unica cosa che sa è che le resta poco ossigeno, quindi poco tempo. Per salvarsi, dovrà recuperare la memoria e scoprire il modo per uscire da quello spazio opprimente.

Siete amanti dei film claustrofobici? La visione di Buried – Sepolto (2010), in cui Ryan Reynolds si ritrovava sepolto vivo dentro una bara, vi ha lasciato senza fiato? Allora non potete perdervi Oxygène , il prossimo thriller a tinte fantascientifiche diretto dal regista francese Alexandre Aja . Il film segna il ritorno in Francia per Aja dopo quindici anni passati negli Stati Uniti, e sarà distribuito sul colosso dello streaming Netflix il prossimo 12 maggio . Nonostante si svolga praticamente in un unico spazio ristretto, con un solo personaggio – l’attrice Mélanie Laurent , protagonista assoluta – promette parecchia tensione .

Ilaria Atzori

