Oscar 2022: la premiazione rischia il boicottaggio totale

A causa della decisione di tagliare la premiazione di 8 categorie dalla diretta televisiva degli Oscar 2022, in casa Academy regna l’indignazione generale

Dopo lo share alquanto deludente della diretta della premiazione Oscar del 2021, pare che l’Academy e la ABC abbiano preso un accordo che preveda di tagliare dalla diretta ben otto premiazioni ovvero: miglior montaggio, miglior suono, miglior colonna sonora, miglior trucco e acconciature, miglior cortometraggio, miglior cortometraggio documentario, miglior scenografia, miglior cortometraggio di animazione. Tali riconoscimenti verranno raggruppati in un montaggio finale rapido da mandare in onda alla fine dello show.

L’obiettivo sarebbe quello di ridurre la durata della diretta e di dare più spazio a numeri di ballo e ai siparietti comici.

Aria di rivolta

Pare che da qualche ora giri voce che i cinque candidati della migliore colonna sonora, cioè, Nicholas Britell (Don’t Look Up), Germaine Franco (Encanto), Jonny Greenwood (Il potere del cane), Alberto Iglesias (Madres Paralelas) e Hans Zimmer (Dune), intendano saltare direttamente la cerimonia. E pare che anche i registi appoggino questa decisione schierandosi dalla parte dei loro “artigiani”. E ciò potrebbe voler dire che anche loro salteranno gli Oscar.

Questa eventualità manderebbe completamente in tilt l’Academy, che per l’edizione 2022 si è inventata la categoria di Fan Favorite Award solo per salvarsi la faccia dopo aver lasciato quasi a digiuno Spider-Man: No Way Home. Questo contentino dato agli Studios ha fatto molto arrabbiare praticamente chiunque, perché ha sottolineato la differenziazione che continua a farsi fra cinema d’autore e blockbuster.

Iniziativa anti-inclusività

Pare anche che gli otto “sfortunati” candidati agli Oscar 2022 dovranno entrare nel Dolby Theatre circa 40 minuti prima rispetto ai premiati delle altre categorie, che nel frattempo saranno sul red carpet.

Ciò significa che la platea sarà semivuota ed ecco spiegata la ragione per cui verrà esclusa dal montaggio finale la reazione al premio e la camminata in mezzo agli applausi dalla poltrona al palco. Non è ancora chiaro cosa ne sarà dei discorsi di ringraziamento.

