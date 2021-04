Oscar 2021: Chloé Zhao è la seconda donna premiata per la miglior regia

Chloé Zhao trionfa agli Oscar 2021 con Nomadland, diventando la seconda donna a vincere il premio per la migliore regia nella storia

Se avete fatto le ore piccole per seguire la notte degli Oscar 2021, saprete già che a trionfare è stata – come previsto – Chloé Zhao con Nomadland. La regista cinese si porta a casa tre statuette su sei candidature: miglior film, miglior regia e miglior attrice per Frances McDormand.

Ed è subito storia: Chloé Zhao è la seconda donna a vincere il Premio Oscar per la miglior regia nella storia dell’Academy.

Prima di lei, solo Kathryn Bigelow era riuscita a conquistare l’ambita statuetta con il film bellico The Hurt Locker (2008). In quelli che sono stati definiti come gli “Oscar dell’inclusività“, erano ben due le registe donne a essere candidate per la miglior regia: oltre a Chloé Zhao, anche l’esordiente inglese Emerald Fennell per Una donna promettente. Ma ad avere la meglio è stato il racconto dedicato al popolo dei dimenticati ad opera della regista cinese, in cui la potenza delle immagini ha sicuramente contribuito a conquistare la tripletta dei premi più importanti. Allo stesso tempo, la regista diventa anche la prima donna asiatica – e la prima donna non americana – ad aggiudicarsi il premio.

Chloé Zhao – pseudonimo di Zhao Ting – aveva già cominciato la sua scalata alla storia prima degli Oscar. Si tratta infatti della prima regista donna a vincere il BAFTA Award e il Directors Guild of America Award, oltre a conquistare il Golden Globe per la miglior regia, seconda regista donna a vincere dopo Barbra Streisand con Yentl (1983).

Durante il suo discorso di ringraziamento, Chloé Zhao ha ringraziato i suoi colleghi nominati e tutti coloro che hanno collaborato con lei per Nomadland. Incluse le vere nomadi Linda May e Swankie, presenti alla cerimonia. Nella sala stampa virtuale, ha riflettuto sul fatto di essere la prima donna non americana a vincere il premio come miglior regista dichiarando:

Sono estremamente fortunata a poter fare ciò che amo per vivere. Se questa vittoria significa che più persone potranno vivere il loro sogno sono grata e felice.

In un mondo cinematografico dominato da uomini, fa davvero piacere che a trionfare sia stata quest’anno una donna. Cosa ne pensate dei premi assegnati? Qui potete dare un’occhiata alla lista di tutti i vincitori di quest0 2021. Continuate come sempre a seguirci su questa pagina per non perdervi tutte le news su cinema e serie TV!