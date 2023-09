Oppenheimer: svelata l’uscita in digitale!

La produttrice Emma Thomas, svela dettagli sull’uscita in versione digitale del film di successo, Oppenheimer. Film di successo diretto da Christopher Nolan; il biopic in testa al botteghino sul padre della bomba atomica J. Robert Oppenheimer

Secondo quanto rivelato dalla stessa produttrice Emma Thomas, il film biopic diretto da Christopher Nolan Oppenheimer; sarà pronto a sbarcare in versione digitale non prima del mese di novembre. Notizia che fa crescere la scalpitante attesa dei fan, vogliosi di gustarsi il prima possibile comodamente da casa, il thriller biografico di successo diretto da C.Nolan.

Distribuito dalla Universal Pictures; Oppenheimer vede protagonista l’attore Cillian Murphy (volto già apparso nei precedenti film di Nolan come Inception e Dunkirk), assieme alla partecipazione di Robert Downey Jr. (nelle vesti di Lewis Strauss); Florence Pugh; Emily Blunt e Matt Damon (nel ruolo del tenente Leslie Groves).

Oppenheimer: quando esce e dove vedere la versione digitale

Nonostante in grande successo ottenuto al botteghino; il pubblico dovrà attendere ancora qualche mese prima di gustarsi comodamente da casa la versione digitale del film, Oppenheimer. Diretto dal regista di successo Christopher Nolan; secondo le dichiarazioni Emma Thomas, la versione digitale sarà disponibile circa quattro mesi dopo la première cinematografica del film. Tuttavia, non è stata al momento rivelata una data d’uscita ufficiale.

Distribuito nelle sale italiane lo scorso 23 agosto; la pellicola trae ispirazione dalla biografia American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer del 2005, scritta da Kai Bird e Martin J. Sherwin. Il biopic diretto da C.Nolan, esplora i pensieri e i dilemmi più profondi del fisico J. Robert Oppenheimer; rappresentati nel corso del Progetto Manhattan fino allo sviluppo della bomba atomica.

Oppenheimer si conferma come uno dei principali titoli incassi del 2023, superando ogni aspettativa e raggiungendo un totale di 900 milioni di incasso a fronte di un budget di 100 milioni.

