One Piece: le parole di uno degli attori sulla seconda stagione

Per l’uscita della seconda stagione di One Piece ci sarà ancora molto da aspettare, ma quando inizieranno le riprese? Scopriamolo

Netflix ha da poco annunciato le nuove serie TV che sbarcheranno in piattaforma nel 2024. Come previsto, One Piece non è tra queste. La serie infatti non uscirà prima del 2025. Nonostante la lunga attesa che ci accompagnerà per molti mesi, possiamo comunque darvi alcune anticipazioni, rilasciate da uno degli attori, sull’inizio delle riprese. Ecco cosa ha confessato Taz Skylar.

Le parole di Sanji | One Piece: ecco quando inizieranno le riprese della seconda stagione

È stato proprio uno dei protagonisti della fortunatissima serie a sbilanciarsi sull’inizio delle riprese della seconda stagione. Stiamo parlando di Taz Skylar, l’attore che presta il volto a Sanji, il cuoco della strampalata ciurma di Cappello di Paglia. Durante una recente intervista con Digital Spy, il ragazzo ha confessato che la produzione di One Piece si starebbe muovendo per cercare di fissare una data per l’inizio delle riprese della seconda stagione che si svolgeranno in Sud Africa. Skylar ha infatti commentato:

So che ci stanno lavorando. So che abbiamo date generali su quando torneremo in Sud Africa, e non manca molto tempo. Adoro il modo in cui lo stanno adattando e adoro il lavoro che stanno facendo con ciascuno dei nostri personaggi.

L’attore ha poi voluto spendere alcune parole per tutta la troupe che ha lavorato duramente per la creazione di un live-action certamente non facile da adattare. Non è mancato l’entusiasmo al pensiero di lavorare nuovamente con il resto del cast, con cui sembra essere nato davvero un ottimo rapporto.

Noi tutti, come cast, come squadra, come troupe, siamo così entusiasti di tornare insieme perché la prima volta è stata un’esperienza davvero fantastica e abbiamo stretto grandi amicizie. Poi amiamo il Sud Africa, quindi non vediamo l’ora di tornarci quest’anno, sperando di fare un buon lavoro.

Cosa aspettarci

Ma cosa dobbiamo aspettarci da questa attesissima seconda stagione? Sembrerebbe proprio che vedremo trasposta la saga di Arabasta. Aspettiamoci quindi di vedere i nostri beniamini addentrarsi nelle acque della Rotta Maggiore. Al loro fianco tantissimi nuovi personaggi. Primo fra tutti l’amatissimo Chopper, certamente tra i personaggi più insidiosi da riportare in un live-action. Faremo poi la conoscenza di Nico Robin, di Capitan Smoker, della la dottoressa Kureha, della Principessa Vivi, di Portgas D. Ace, Crocodile e Bon Clay. Siete curiosi di sapere chi interpreterà questi ruoli? Allora continuate a seguire tuttotek.it, per rimanere sempre aggiornati su tutte le notizie relative a questa attesissima serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.