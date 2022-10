One Piece: Red, aperte le prevendite per l’anteprima del film

È in arrivo One Piece: Red, nuovo film tratto dal famosissimo manga, che verrà presentato in anteprima il 7 e 8 novembre

Manca sempre meno, ormai, all’arrivo di One Piece: Red, film diretto da Goro Taniguchi e prodotto da Toei Animation basato sul famosissimo manga di Eiichiro Oda. Il 7 e l’8 novembre la pellicola arriverà in anteprima in alcune sale cinematografiche selezionate, in lingua originale, mentre l’edizione doppiata verrà distribuita a partire dal 1 dicembre in tutti i cinema d’Italia. In occasione di questa speciale anteprima, verrà rilasciato anche un poster celebrativo che sarà un dolce ricordo dell’evento e raffigurerà tutti i protagonisti della pellicola. I biglietti per queste proiezioni speciali sono già acquistabili mediante le biglietterie online di tutti i cinema che partecipano all’iniziativa.

One Piece: Red, la trama del film

Questo nuovo lungometraggio vede un coinvolgimento importante di Oda e presenta il ritorno di un personaggio iconico e amato come Shanks il Rosso, padre di Uta, nuovo personaggio creato appositamente per il film. Uta è la cantante più famosa e amata del mondo, dotata di una voce ultraterrena, e nasconde al mondo la sua vera identità, ovvero di essere figlia del celebre Shanks il Rosso. Durante un concerto dal vivo la ragazza decide di svelare il suo segreto, scegliendo come location un’arena sull’isola di Elegia, dove tutti i suoi fan si raccolgono.

Nel gruppo ci sono famigerati pirati, membri della Marina e la ciurma di Cappello di Paglia, tutti decisi a godersi lo spettacolo. Tuttavia, quando il concerto inizia si scopre che la splendida voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare per sempre il mondo e Luffy e Shanks avranno il compito di mettersi in azione per evitare la fine del mondo. In palio c’è la libertà e tutti dovranno combattere per mantenerla in questo adrenalinico film distribuito da Anime Factory a partire dal 1 dicembre e visibile in anteprima, nei cinema selezionati, il 7 e 8 novembre.

