One Piece: il live action di Netflix è finalmente disponibile!

La serie di One Piece targata Eiichiro Oda è indiscutibilmente uno dei successi giapponesi più importanti a livello mondiale. Ed è anche stata protagonista di uno dei nostri Anime Breakfast, la rubrica di sezione in cui, davanti a un caffè la domenica mattina, discutiamo di serie, personaggi e perché no… ipotetici scontri. Il tanto vociferato live action di Netflix è ufficialmente disponibile da oggi, 31 agosto, sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo e, prima di tuffarci nel viaggio verso la Rotta Maggiore, ci vogliamo godere insieme a voi l’ultimo trailer rilasciato. Lo trovate qua sotto.

La sinossi della serie è la seguente:

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il One Piece, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.