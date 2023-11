One Piece: i bloopers della serie vi faranno morire dal ridere

Al Geeked Week 2023 Netflix ha mostrato i bloopers più divertenti di One Piece: preparatevi a morire dal ridere insieme agli attori del cast!

Il Geeked Week 2023 è stato un evento pieno di annunci tra nuove serie tv, film e serie animate (qui trovate la lista completa di tutti gli annunci), per l’occasione Netflix ha deciso di mostrarci anche dei divertentissimi bloopers dal set di One Piece, il nuovo adattamento basato sulla serie manga creata da Eiichirō Oda, qui sotto troverete il video che mostra gli attori divertirsi con i loro errori sul set!

One Piece: i bloopers a crepapelle dei protagonisti della serie

Come possiamo notare dal video, gli attori si sono divertiti parecchio a girare le scene della serie, tra battute dimenticate, rischio di cadute e commenti ironici dei protagonisti. Il video con i bloopers di One Piece sono stati mostrati per festeggiare il Geeked Week 2023, evento annuale di Netflix dove annuncia le nuove serie e film in arrivo. Per celebrare il successo di One Piece, ora una delle serie più viste della piattaforma, hanno mostrato i bloopers anche per festeggiare l’arrivo della seconda stagione, già confermata. Co-prodotta da Netflix e Tomorrow Studios, la serie narra le vicende del giovane pirata Monkey D. Luffy, che ha un grande sogno: diventare il re dei pirati. Nella sua avventura incontrerà molti amici che lo aiuteranno a raggiungere il suo sogno formando una ciurma, che sarà basata sulla fiducia e aiuto reciproco nel realizzare i propri sogni.

La serie, come dicevamo, ha avuto un grande successo. Pubblicata il 31 agosto, One Piece si è piazzato nella Top 10 delle serie più viste in decine di Paesi, con 18,5 milioni di visualizzazioni già nei primi 4 giorni. Dopo solo 4 settimane, hanno già annunciato la seconda stagione, che vedrà il ritorno di Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy, Emily Rudd nei panni di Nami, Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson nei panni di Usopp, Taz Skylar nei panni di Sanji, Vincent Regan nei panni del Vice Ammiraglio Garp, Jeff Ward nei panni di Buggy il Clown e Morgan Davies nel ruolo di Coby. Nella seconda stagione vedremo Tony Tony Chopper e il suo mentore Kureha, per cui si è candidata Jamie Lee Curtis (grande fan della serie). Continuate a seguirci su tuttotek.it per restare aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv.

