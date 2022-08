One Piece Film: Red da record, fissata l’uscita in Italia

ONE PIECE FILM: RED è in arrivo in tutti i cinema europei dopo aver sbancato il botteghino in Giappone

L’emozione dei fan cresce sempre di più: One Piece Film: Red ha letteralmente fatto impazzire tutto il Giappone con un incasso da record. Un successo straordinario per il film dei pirati, che ha incassato di più in assoluto nel primo weekend per un totale di 2,254,237,030 yen in totale (circa 16.530.320 €) al botteghino. In soli due giorni, il film è stato visto da 1.579.552 spettatori.

One Piece Film: Red, l’arrivo in Italia previsto in autunno

Uscito nelle sale giapponesi lo scorso 6 agosto, One Piece Film: Red ha già battuto molti record, ripagando il peso sulle spalle di un grande hype: dopo essere stato annunciato lo scorso 21 novembre 2021, i fan erano curiosi di sapere di più su uno dei personaggi più misteriosi del franchise, ovvero Shanks il Rosso.

Adesso c’è la data di uscita in Italia per il nuovo film tratto dal manga di Eiichiro Oda, a partire da autunno 2022. Purtroppo non c’è ancora una data precisa, ma i fan di casa nostra possono tirare un sospiro di sollievo, visto che alcune voci di corridoio davano per scontata la sua uscita solo nel nuovo anno.

Il suo arrivo in Italia per l’autunno sarà l’occasione giusta per dar lustro alla storia del brand insieme ai fan con una serie di eventi: infatti la TOEI Animation Europe, insieme con Anime Factory, organizzerà a Lucca Comics & Games 2022 il più grande evento mai visto nel Bel Paese dedicato a One Piece.

One Piece Film: Red, la sinossi del film campione d’incassi

In attesa di vederlo dal vivo in autunno nelle nostre sale, scopriamo insieme la sinossi del film:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua identità. Per la prima volta in assoluto, Uta ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo. Il luogo si riempie di fan di Uta di tutti i tipi: pirati esagitati, la Marina e Pirati di Cappello di paglia guidati da Rufy, tutti decisi a godersi questa performance canora. Mentre la sua voce risuona potente in ogni angolo, gli spettatori e i fan restano a bocca aperta nello scoprire che si tratta davvero della figlia di Shanks.

Le parole di Ryuji Kochi, presidente della Toei Animation Europe

La serie One Piece è l’adattamento dell’omonimo manga creato da Eiichiro Oda nel 1997. Da allora, il franchising è diventato un successo mondiale, con oltre 500 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Per oltre 10 anni, il manga di One Piece è stato tra i più venduti in tutto il mondo e la serie animata, in attivo dal 1999, conta oltre 1.000 episodi. Ryuji Kochi, presidente della Toei Animation Europe ha spiegato:

Lo scorso fine settimana ha visto l’uscita ufficiale di One Piece Film: Red in Giappone. Contemporaneamente, il film è stato presentato in Francia con una proiezione dedicata presso Le Grand Rex prima dell’uscita nazionale il 10 agosto. Molte altre proiezioni e attività sono in programma in tutta Europa nei prossimi mesi, inclusi eventi nei negozi, concerti, proiezioni al cinema e tanto altro. Non perderti tutti gli aggiornamenti se vuoi sapere subito se ci saranno eventi vicino a te. È la migliore occasione per celebrare il più grande brand del mondo dell’intrattenimento.

One Piece da record: un fenomeno mondiale

A luglio di quest’anno, One Piece ha celebrato il 25° anniversario della sua prima apparizione come manga su Shonen Jump nel 1997. L’opera di Eiichiro Oda ha realizzato il record mondiale di copie vendute in tutto il mondo, oltre 500 milioni, di cui 416 milioni solo in Giappone, a cui si aggiungono le oltre 100 milioni nel resto del mondo. Nel 2015 era entrato nel Guinness dei Primati per il maggior numero di copie vendute di un fumetto realizzato da un singolo autore, con oltre 320 milioni di copie. Con episodi trasmessi in 80 paesi, 13 lungometraggi e il Guinness World Record, One Piece si conferma nel panorama culturale di un’intera generazione infrangendo record.

Rimani aggiornato con tutte le news su film e serie tv, su tuttoteK!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.