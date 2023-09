A pochi giorni dall’uscita, è confermato che il live action di One Piece è un successo. Il motivo? Gli errori commessi con Cowboy Bebop

Dopo mesi di attesa, in cui in molti hanno nutrito perplessità derivanti dalle primissime immagini della serie One Piece, ora possiamo confermare con gioia che il live action è un successo. La trasposizione del celebre anime è riuscita infatti a battere altri due colossi di Netflix: Stranger Things e Mercoledì. Lo scetticismo di alcuni era motivato dai progetti pregressi, che avevano tentato di trasporre un’opera anime, in una serie con attori in carne ed ossa, senza ottenere i risultati sperati. Eppure, il nuovo adattamento ha fatto breccia nel cuore di pubblico e critica. Ma come si è arrivati ad ottenere un simile successo? Sembrerebbe proprio che, tra i motivi, ci siano gli errori commessi in passato, soprattutto con un’altra rivisitazione, che non ha goduto della medesima fortuna. Stiamo parlando di Cowboy Bebop, l’anime Netflix uscito nel 2021 ed interrotto solo dopo una stagione.

Sbagliando si impara | One Piece: un successo grazie agli errori di Cowboy Bebop

Ottenere un risultato come questo in un live action non è affatto facile, specialmente se si tratta di un racconto popolato da personaggi coloratissimi e molto particolari. Eppure, la trasposizione di One Piece ha funzionato. Ora si ha la totale consapevolezza che il pubblico è alla costante ricerca di un adattamento totalmente fedele all’originale, cosa non esattamente avvenuta in Cowboy Bebop. Non tutto il male viene per nuocere però; la casa di produzione Tomorrow Studios non ha fatto mistero di quanto gli errori passati siano stati fondamentali per ottenere il successo di One Piece. Questa volta, Netflix ha saputo servirsi dei saggi consigli del creatore dell’opera, Eiichiro Oda che ha saputo garantire quel tipo di fedeltà tanto cara agli spettatori, affezionati alle sue opere.

La ricerca della fedeltà

Marty Adelstein, produttore esecutivo dello show, ha affermato che “Ciò che abbiamo imparato è che i fan si aspettano rispetto verso il materiale di provenienza“. A fargli eco Becky Clemens, presidente di Tomorrow Studios, che ha dichiarato:

L’obiettivo di tutti è diventato assicurarci che la versione live-action del manga diventi un altro fiore all’occhiello dell’eredità di Oda. Le persone lo avrebbero visto sotto un altro genere, ma avrebbero avuto la stessa reazione e gli stessi sentimenti nei confronti della narrazione.

Sembra quindi che la casa di produzione abbia finalmente capito quali scelte compiere per creare opere di successo, ispirate agli amatissimi anime giapponesi. Chissà se questo successo aprirà ancora di più le porte a nuovi live action, dedicati alle trame più conosciute e apprezzate di questo tipo di animazione e, soprattutto, se ciò porterà a nuove stagione di One Piece. Noi di tuttoteK lo speriamo tantissimo!

