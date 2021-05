Old: il trailer del nuovo film di M. Night Shyamalan

La Universal Pictures ha finalmente distribuito il trailer del thriller soprannaturale Old, atteso nuovo film di M. Night Shyamalan

Grande attesa per il film di prossima uscita firmato dall’amato e odiato M. Night Shyamalan, regista indiano adottato dagli Stati Uniti. Il thriller soprannaturale Old uscirà nelle sale in estate, il prossimo 21 luglio.

Il film è l’adattamento, da parte dello stesso Shyamalan, de Il castello di sabbia, graphic novel del 2010 scritta da Pierre Oscar Lévy e illustrata da Frederik Peeters. Dopo aver completato la trilogia Unbreakable con la sua ultima fatica Glass (2019), Shyamalan sembra tornare ad una storia molto affine alla sua precedente produzione, ricca di mistero e colpi di scena.

Old: il trailer del thriller/horror di Shyamalan

La Universal Pictures ha da poche ore rilasciato il trailer ufficiale di Old, dove possiamo finalmente scorgere le prime immagini del film. Vediamolo assieme, nella versione doppiata in italiano:

La vicenda segue un gruppo di viaggiatori che, in vacanza su un’isola paradisiaca, trova il cadavere di una donna. La cosa inquietante è che questo si decompone nel giro di pochi istanti, lasciando i presenti esterrefatti. Tutti loro cominciano improvvisamente a invecchiare a vista d’occhio (da qui il titolo del film). Nel tentativo fallito di scappare dalla spiaggia, dovranno trovare il modo per sfuggire a questa folle maledizione. I quasi tre minuti del trailer di Old ci anticipano la tensione che respireremo durante l’intrigante visione in sala (o a casa), alla ricerca di risolvere il mistero assieme ai tredici personaggi.

Nel cast di Old troveremo Gael Garcia Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird, Ken Leung, Rufus Sewell, Embeth Davidtz ed Emun Elliott. Shyamalan è anche produttore del film assieme a Ashwin Rajan e Marc Bienstock, mentre Steven Schneider è il produttore esecutivo.

"È solo una questione di tempo", recita la locandina del film.