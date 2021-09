Old Henry: il western d’azione presentato a Venezia78

Old Henry il nuovo film western di Potsy Ponciroli presentato fuori Concorso al Festival di Venezia il prossimo 7 settembre. Interpretato da Tim Blake Nelson e Scott Haze, sarà presto visibile nelle sale italiane

Old Henry il titolo del nuovo film scritto e diretto da Potsy Ponciroli, un titolo aggiunto alla lista fuori Concorso a Venezia78. Interpretato da Tim Blake Nelson e Scott Haze, sarà presentato il prossimo 7 settembre.

Una storia di redenzione e perdono, basato sull’evoluzione del duro rapporto padre figlio. Una storia di crescita e di scoperta del proprio essere in un western d’azione. Ecco il trailer diffuso da Shout! Studios e Hideout Pictures.

Old Henry: il ritorno del Western

Verità e menzogna. Fiducia e sospetto. Caos e Calma. Il bene in sfida con il male. In soli pochi minuti, un trailer in grado di raffigura in cuore pulsante del film.

La storia di un giovane agricoltore rimasto vedovo nel selvaggio west con suo figlio. L’equilibrio familiare viene improvvisamente interrotto dall’arrivo di uno strano individuo. Ferito e con una borsa piena di soldi, viene accolto dai due uomini uomini, mossi dalla compassione e dal senso morale. L’intera situazione prende una svolta inaspettata con l’arrivo di un gruppo di banditi; pronti a reclamare a gran voce quello che una volta era in loro possesso.

Con la tenuta sotto minaccia, l’uomo si spinge oltre ogni limite della difesa sorprendendo tutti e spingendo a dubitare della sua vera identità.

L’uscita prevista del film Old Henry nelle sale americane è fissata per il primo ottobre. Non è stata rivelata una data ufficiale d’uscita per le sale cinematografiche italiane. La distribuzione italiana sarà sotto la Blue Swan.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv, continuate a seguirci su tuttoteK !

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.