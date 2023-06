Oceania, il film animato Disney del del 2016 avrà il suo reboot in live-action con protagonista Dwayne Johnson, ora abbiamo anche la conferma del regista ovvero Thomas Kail noto per il musical Hamilton di Broadway

Oceania, film animato Disney del 2016 diventerà un live-action con la produzione che in questo periodo ha annunciato chi sarà il protagonista Maui, ovvero Dwayne Johnson. Disney ha annunciato la notizia del film live-action proprio con un video di Dwayne Johnson sulle spiagge delle Hawaii che confermava anche la sua presenza come protagonista maschile. Il film, che nel titolo ufficiale negli Stati Uniti si chiama Moana è stato all’epoca campioni di incassi con ben 644 milioni di dollari in tutto il mondo, grazie anche alla trama e l’ambientazione inusuale per un film Disney.

Oceania: Thomas Kail sarà il regista del live-action

La protagonista femminile, Vaiana ancora non ha un’interprete, però proprio in questi giorni è arrivata la conferma di chi si occupera della regia: sarà Thomas Kail noto nel mondo del musical di Broadway per aver diretto Hamilton uno dei musical più noti e di maggior successo. Proprio la direzione di questo musical gli ha fatto vincere un Tony Award che sono gli Oscar americani per il mondo del musical e del teatro. Una scelta interessante che potrà quindi al film un forte connotato musicale e coreografico dato lo stile dei musical di cui si è occupato il regista.

Un’altra notizia sul cast è l’assenza di Auli‘i Cravalho che nel film di animazione era la voce narrante, ma che comunque sarà nel team di produzione come produttrice esecutiva. Non ci resta quindi che attendere la scelta della protagonista che sicuramente ci rende molto curiosi, soprattutto per vederla accanto a Dwayne Johnson che ormai è un veterano dei film di avventura firmati Disney. Sarà anche molto interessante vederlo in una formula musical, con musiche e magari coreografie!

