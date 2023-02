Nuovo Olimpo: il primo teaser del film di Ferzan Özpetek

Svelato in anteprima esclusiva il primo teaser ufficiale del prossimo film di Ferzan Özpetek; Nuovo Olimpo. Prossimamente disponibile sulla piattaforma Netflix; l’intensa storia d’amore di due giovani innamorati nella Roma di fine anni ’70

Il regista italo-turco Ferzan Özpetek è prossimo al debutto sulla piattaforma Netflix, con il nuovo film Nuovo Olimpo. A rivelarlo è stato il teaser ufficiale, rilasciato in esclusiva dallo stesso colosso streaming durante la serata del Festival di Sanremo 2023.

A distanza in quattro anni da La dea fortuna, e ad un anno da Le fate ignoranti – La serie; Ferzan Özpetek è ritornato al lavoro in progetto scritto e diretto dallo stesso Ferzan Özpetek assieme alla collaborazione di Gianni Romoli. L’appassionata storia d’amore nella Roma di fine anni ’70, vissuto dai giovani innamorati Damiano Gavino e Andrea Di Luigi. Ecco di seguito il teaser ufficiale.

Nuovo Olimpo: Ferzan Özpetek e l’amore che non perde mai la speranza

L’inconfondibile e calda voce di Mina accompagna il primo teaser ufficiale di Nuovo Olimpo; quattordicesimo film diretto da Ferzan Özpetek. Prima grande collaborazione tra il regista italo-turco e la piattaforma streaming Netflix; Nuovo Olimpo segue le vicende di due giovani ragazzi 25enni nella Roma di fine anni ’70.

Destini casualmente incrociati tra le ombre e le luci di un cinema d’essai di quartiere; nel quale le pellicole e le immagini più affascinanti e di nicchia, fanno da sfondo all’amore sbocciato come un fiore in primavera. Ma un avvenimento inaspettato pone fine alla loro travolgente relazione.

Tuttavia; l’amore in loro continua non perdere mai la speranza, portando i due ad amarsi intensamente per trent’anni; con la voglia di ritrovarsi un giorno. Al momento non è stata rivelata nessuna data d’uscita ufficiale, ma si ipotizza arriverà nel corso del 2023.

Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli; una produzione R&C Produzioni con Faros Film. Oltre ai già citati Damiano Gavino e Andrea Di Luigi; saranno presenti nel cast anche Luisa Ranieri, Greta Scarano, Aurora Giovinazzo, Alvise Rigo, Giancarlo Commare.

