Via libera a Era Ora: nuovo film di Alessandro Aronadio

Via libera alle riprese di Era Ora, nuovo film di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Barbara Ronchi

Al via le riprese del nuovo film di Alessandro Aronadio, di Era Ora con Edoardo Leo e Barbara Ronchi. Il regista Aronadio, dopo i suoi ultimi due lavori: Orecchie e Io c’è, dall’11 ottobre torna nuovamente sul set per questa nuova stramba, ed entusiasmante commedia, basata principalmente sul tempo, Era Ora.

Era Ora è una co-produzione Bim Produzione, Palomar e Vision Distribution e verrà distribuita in Italia ed in tutto il mondo da Vision Distribution.

Era Ora: cosa sappiamo sul nuovo progetto

I personaggi protagonisti di Era Ora nel film si chiamano Dante e Alice, e sono una coppia. Di fatti i due hanno un bellissimo rapporto, e la vita scorre semplice e trasparente, eccetto che per un piccolissimo dettaglio, o per meglio dire un fattore: il tempo. Il fattore tempo per Dante nel corso della commedia fluisce in maniera dannosa, ciò fa in modo che il protagonista viva in malo modo questo fenomeno. Nei suoi impegni lavorativi e quotidiani, Dante riesce ad arrivare sempre in ritardo, perché ostacolato e consumato dai mille impegni e pensieri che esso ha. Ed a causa di ciò ha come la sensazione che la sua vita stia scorrendo troppo in fretta. Come se avesse preso il largo in una sontuosa discesa. Questo pensiero che vacilla nella sua mente diventa realtà quando senza rendersene conto compie i fatidici quarant’anni. Da lì in poi si ritrova a saltellare di anno in anno la sua vita, perdendone il controllo, come se quella fosse la storia di qualcun altro e lui la stesse solo osservando, una vita che pensa gli stia scivolando dalle mani con tanta facilità e tanta superfluità.

Questo è il riassunto della commedia di Era Ora, nuovo film di Alessandro Aronadio. Un film che da sicuramente a riflettere a persone che hanno più o meno la stessa età del protagonista.

D’altronde chi all’età di quarant’anni non si guarda effettivamente un attimino indietro? Chi non si ferma un momento a riflettere? Arrivare alla veneranda età degli “anta“, porta persone come Dante a specchiarsi dentro, a ponderare su ciò che si è vissuto, su ciò che si è costruito nel passato, su ciò che durante il tragitto di quegli anni ormai passati, si ci è portati dietro.

Come quando da bambini si vuole conservare qualche giocattolo che non si può portare sempre con se, ma che i piccini vogliono assolutamente con loro, allora un genitore cosa fa? Lo inscatola in un baule e lo darà poi alla creaturina quando esso/a sarà grande, così come da grandi, come il il protagonista, solo che invece dei giocattoli, si andranno a mettere dei ricordi.

Insomma Era Ora, è un film che va sicuramente guardato, è che son sicura non deluderà, avendo anche nel cast un Edoardo Leo, ben visto dal pubblico italiano e soprattutto dal pubblico femminile.

