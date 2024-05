La figura iconica di Scooby-Doo è una di quelle che sono diventate talmente tanto amate da diventare immortali. Il nostro amato cane detective sta per tornare con la sua gang nella nuova serie live action di Scooby-Doo in arrivo su Netflix!

Dopo aver visto l’universo di Scooby-Doo venire completamente rovinato da quella serie animata con Velma protagonista, serie rinnovata tra l’altro con una seconda stagione, forse c’è speranza per l’universo. Infatti Netflix ha annunciato una serie live action su Scooby-Doo. I personaggi trasportati in formato live action non li si vedevano da molti anni, più di venti anni per essere precisi. Molti fan hanno reagito alla news facendo tutti un appello richiamando il tanto amato Matthew Lillard. Ai tempi i film di Scooby-Doo avevano ricevuto delle recensioni piuttosto miste, con chi li ha amati e chi invece li ha stroncati. Ma c’era una sola cosa che accomunava tutte le recensioni: l’interpretazione di Matthew Lillard nei panni di Shaggy. La sua interpretazione è sempre stato il punto forte dei film, un punto su cui tutti si trovano d’accordo.

if it’s not matthew lillard we don’t want it https://t.co/a290yXvBuj — sar-AAH! 🎃 (@saraaaaahh) April 29, 2024

Matthew Lillard nella serie live action di Scooby-Doo?

Non sappiamo ancora quali saranno gli attori che parteciperanno al cast della serie tv live action, ma quello che è certo è che i fan vogliono Matthew Lillard nei panni di Shaggy. La sua interpretazione è rimasta impressa nella mente dei fan e tutti lo rivogliono. Purtroppo non ci sono voci a riguardo, ma nulla è da escludere. Quello che si sa però è che la serie sarà diretta da Greg Berlanti. Berlanti è famoso per aver lavorato come sceneggiatore per l’Arrowverse. Ha scritto episodi di Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman e Superman & Lois. Inoltre al progetto parteciperà anche Scott Rosenberg, che ha scritto il film di Venom del 2018. La serie sarà composta da episodi che dureranno un’ora ciascuno e sarà più drammatica rispetto alle altre trasposizioni della gang del mistero.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere la serie? Diteci la vostra con un commento e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e delle serie tv e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.