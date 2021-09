Nona: il nuovo corto animato su Disney+

Disponibile da oggi sulla piattaforma Disney+ il secondo SparkShorts animato, targato Pixar Animation Studios: Nona. Diretto da Louis Gonzales e prodotto da Courtney Casper Kent; le vicende di una tenera vecchietta racchiuse in un corto tutto da scoprire

Si intitola Nona il secondo progetto SparkShorts animato disponibile da oggi sulla piattaforma Disney+. Diretto da Louis Gonzales, un nuovo e tenero corto cortometraggio con personaggi di cuori e temi che ispirano grandi e piccini.

La vicenda di una simpatica nonna in una tranquilla giornata di riposo. La sua piccola routine sarà improvvisamente interrotta per un piacevole incontro. Ecco di seguito cosa sapere per non farsi trovare impreparati.

Cosa sapere sul corto Nona e il progetto SparkShorts

Incentrato su una simpatica nonnina durante una tranquilla giornata di riposo, lontano dal mondo e da tutti le vicissitudini quotidiane. La routine viene improvvisamente e dolcemente ribaltata dall’arrivo della sua dolce nipotina di cinque anni Renee.

In attesa dell’inizio alla tv del suo programma preferito, E.W.W. Lotta Smashdown, la simpatica vecchietta di nome Nona si ritrova intrappolata tra le sue due cose preferite: la bimba e il desiderio di guardare lo Smashdown. Con la collaborazione alla produzione di Courtney Casper Kent.

Il progetto SparkShorts nato nel 2018, si presenta come programma immersivo di sei mesi rivolto agli artisti emergenti della Pixar, con lo scopo di dare vita ad una grande squadra e cortometraggi indipendenti. Con un budget limitato e la collaborazione di produzioni d’esperienza, si è rivelato negli anni un grande banco di prova dove ad essere messo alla prova sono fantasia, talento e grande spirito.

ideato per dare voce ai talenti nascosti, ha regalato negli anni diversi cortometraggi animato acclamati dalla critica, conquistandosi anche i premi più prestigiosi dell’industria cinematografica.

Solo lo scorso anno, Kitbull di Rosanna Sullivan ha ricevuto per la prima volta la nomination agli Oscar come Miglior cortometraggio d’animazione. Il 2021 ha visto il trionfo di Burrow di Madeline Sharafian in competizione con Out di Steven Hunter.

