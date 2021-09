No Time to Die: ecco il trailer finale dell’ultimo 007

Dopo essere stato rimandato più volte a causa della pandemia, siamo finalmente pronti ad accogliere No Time to Die, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 30 settembre

Finalmente ci siamo! Manca meno di un mese all’arrivo nelle sale italiane di No Time to Die. Si tratta del quinto capitolo della saga sul grande schermo con Daniel Craig come protagonista, giunto alla sua ultima interpretazione del personaggio. La carriera di Craig nei panni di James Bond inizia infatti nel 2006, con Casino Royale. Successivamente ci sono stati Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

La storia di No Time to Die inizia con l’agente 007 ormai fuori servizio. L’ex spia dei servizi segreti britannici si gode una vita tranquilla in Giamaica. La sua quieta viene bruscamente interrotta quando Felix Leiter, un vecchio amico nonché agente della CIA, ricompare chiedendogli il suo aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Il cast della pellicola comprende, oltre a Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, Cristoph Waltz e Ana de Armas. Oltre a loro, fa la sua apparizione anche Lashana Lynch, che con tutta probabilità prenderà il posto dello scozzese come prossimo agente 007.

No Time to Die uscirà al cinema il 30 settembre 2021, stavolta senza ulteriori rinvii dovuti ad emergenze sanitarie. Con Green Pass alla mano, avremo finalmente la possibilità di vedere sul grande schermo un film realizzato per il grande schermo. Lo ha specificato più volte la famiglia Broccoli che ha i diritti sul personaggio rifiutando sistematicamente ogni offerta dei servizi streaming che volevano accaparrarselo.

Diamo insieme uno sguardo al trailer!

Voi cosa ne pensate di quest’ultimo capitolo della saga 007? Vi mancherà Craig nei panni di James Bond? Qual è il vostro film preferito, tra i venticinque che compongono la saga? Continuate a seguire tuttoteK e fatecelo sapere!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.