Nightmares of Nature: la nuova docuserie horror di Blumhouse

Blumhouse in pista per il nuovo progetto sulla docuserie horror Nightmares of Nature. La lotta per la soppravivenza della fauna selvaggia, in una natura orrorifica e misteriosa

Secondo le ultime rivelazioni rimbalzate sul web; la Blumhouse Television è pronta a mettersi in campo con la nuova docuserie horror; Nightmares of Nature. Assieme alla collaborazione della Plimsoll Productions (nota per essere specializzata in progetti di storia naturale); lo spettatore potrà osservare inquieto gli animali nel loro habitat selvatico; rappresentati in una continua lotta per la sopravvivenza nella selvaggia natura orrorific e misteriosa. Queste le dichiarazioni di Chris McCumber (presidente di Blumhouse Television) sul progetto in campo:

Plimsoll è la migliore al mondo nella storia naturale e nella programmazione factual, e in Nightmares of Nature, Plimsoll e Blumhouse useranno la nostra narrazione e le forze produttive

Nightmares of Nature: i volti nascosti della natura nella docuserie horror di Blumhouse

Nightmares of Nature si distingue per essere un documentario horror sulla fauna selvatica, posta di fronte ai terribili pericoli e orrori nascosti dalla natura. Tra alberi sanguinanti; pesci vampiri e altre creature e situazioni poco conosciute, ecco Alan Eyres, a capo di Plimsolla sul progetto in collaborazione con Blumhouse:

Per raccontare questa storia, non potevamo sperare in collaboratori migliori della Blumhouse. Combinare i più grandi registi horror con alcuni dei migliori narratori di storia naturale del mondo è un’opportunità unica per creare un punto di accesso alla natura più viscerale ed emotivo di qualsiasi cosa abbiamo visto prima

Al momento la docuserie Nightmares of Nature non ha rivelato ancora una data d’uscita e un canale di distribuzione ufficiale. I produttori esecutivi saranno Jason Blum, Chris McCumber e Gretchen Palek (per la Blumhouse), insieme a Grant Mansfield, Alan Eyres, Tom Hugh-Jones e Martha Holmes della Plimsoll. Nel frattempo di ulteriori aggiornamenti, continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere in linea con le ultime news nel mondo del cinema e delle serie tv!

