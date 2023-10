Nightmare Before Christmas avrà un sequel? Risponde il regista dell’originale

Henry Selik, regista del classico d’animazione Nightmare Before Christmas, in una sua intervista a People, si dice contrario alla realizzazione di un sequel del film

Di tanto in tanto torna online il trend di parlare di un potenziale sequel del classico d’animazione Nightmare Before Christmas. Tuttavia, sebbene il film realizzato in stop-motion ideato da Tim Burton e diretto da Henry Selick, sia effettivamente diventato un cult, in questi trent’anni che ci separano dalla sua uscita, nulla del genere si è mai concretizzato. In un’intervista rilasciata a People, Henry Selick ha dichiarato che, secondo il suo modo di vedere, sarebbe più interessante vedere un prequel di Nightmare Before Christmas. Il regista spiega perché l’opera non necessita di alcun capitolo 2 con le seguenti parole:

È un film perfetto che è uscito al momento giusto, che è poi cresciuto diventando qualcosa di molto più grande nel corso degli anni. Credo che Tim, in particolare, pensi: perché intaccare, rovinare tutto questo? Certamente non ha bisogno di guadagnare di più da un sequel. Ha avuto così tanti altri successi e finora nessuno ha proposto una qualche idea geniale per un sequel. E penso ancora che spetti a Tim decidere. Non credo che ci sia un’idea che lo convincerebbe.

Nightmare Before Christmas, secondo il regista sarebbe meglio avere un prequel, piuttosto che un sequel

Nightmare Before Christmas è stato il primo lungometraggio animato in stop-motion ad ottenere successo presso il pubblico. La trama ruota attorno alla storia di Jack Skeletron, governatore del Paese di Halloween, popolata da mostri e altre creature bizzarre che, stanco della solita routine, decide di avventurarsi alla ricerca di nuovi stimoli, imbattendosi nella Città del Natale. Tuttavia, Selik ha poi aggiunto che potrebbe essere interessante raccontare, invece, come Jack sia diventato il Re del Paese di Halloween. L’idea di un prequel sarebbe, inoltre, appoggiata anche da Chris Sarandon, il doppiatore originale di Jack Skeletron. Anche se lo stesso Selik pensa che sia veramente difficile pensare di poter replicare un successo come quello del cult d’animazione originale.

E voi preferireste vedere un sequel o un prequel di Nightmare Before Christmas? Oppure pensate che il film si completi da solo senza bisogno di orpelli da aggiungere alla sua storia? fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.