New Girl: la serie abbandona Netflix e approda su Disney+

Dal prossimo aprile la nota serie comedy, New Girl, abbandonerà definitivamente la nota piattaforma streaming per approdare su Disney+. Sit-com statunitense con protagonista Zooey Deschanel; ecco di seguito tutti i dettagli

La sit-com statunitense New Girl, è pronta a salutare la piattaforma Netflix dal prossimo 17 aprile. Secondo quanto riportato da fonti esterne, la notizia (ormai in circolo la diverso tempo) conferma l’evento, legato alla conseguente perdita dei diritti di distribuzione da parte di Netflix (ottenuti nel 2013).

Una novità che ha generato vario sconforto tra i fan più affezionati alla nota comedy statunitense; preoccupati dal possibile oblio totale della serie. Tuttavia, per placare gli animi angosciati dei più sfegatati; New Girl sarà presto disponibile su un altro servizio concorrente: Disney+. Difatti, la nota piattaforma Disney+, sembra essersi interessata fin da subito all’acquisizione dei diritti per poterla includere nel proprio abbonamento.

Ideata da Elizabeth Meriwether, ha fatto il suo ingresso per la prima volta assoluta sul piccolo schermo negli Stati Uniti, grazie all’emittente Fox. Ecco di seguito tutti i dettagli da sapere.

New Girl: il passaggio di testimone su Disney+

Definita come una sit-com innovativa e profonda; New Girl ha accompagnato i fan per ben 146 episodi. Dotata di un linguaggio genuino, senza volgarità o veli nascosti; si è da sempre contraddistinta per la sua struttura narrativa e contenutistica. I dilemmi della vita quotidiana sono affrontati in modo attuale e ben costruito, soprattutto grazie anche alla caratterizzazione personaggi rappresentati; in grado di dare forma alle stranezze e follie che fanno parte di ognuno di noi.

Ambientata a Los Angeles, vede protagonista Zooey Deschanel nel ruolo di Jess, una ragazza che, dopo essere andata a vivere assieme a tre ragazzi, finisce per sconvolgerne le vite coi suoi bizzarri modi di fare. Inizialmente pensato come racconto incentrato solo sulla giovane protagonista Jess; ha saputo includere stagione, dopo stagione,la vita dei co-protagonisti, a cui si aggiungono Coach (Damon Wayans Jr.) e Cece Parekh (Hannah Simone).

Al momento ulteriori dettagli sulla data d’uscita ufficiale di New Girl sulla piattaforma Disney+, non sono stati rivelati. Per rimanere aggiornati sul passaggio di testimone da Netflix a Disney+; continuate a seguirci su tuttoteK!

