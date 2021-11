Netflix: Guida astrologica per cuori infranti

P er celebrare il debutto della nuova serie italiana Netflix, il 6 e il 7 Novembre, apre a Milano il Netflix tattoo studio per, guida astrologica per cuori infranti

In occasione dell’evento della serie guida astrologica per cuori infranti che si terrà a Milano, in Via San Carpoforo, 9, nel cuore di Brera, il 6 e il 7 Novembre la Rimessa Fiori di Milano si trasformerà nel Netflix Tattoo Studio per guida astrologica per cuori infranti. (Serie che uscirà in tutte le piattaforme Netflix dal 27 Ottobre nei Paesi dove il servizio è attivo).

Il Tattoo Studio Per guida astrologica per cuori infranti nasce per essere interamente dedicata ai fan della serie con attività esclusive a loro riservate. L’ingresso è gratuito, e rispetta tutte le norme e le misure di sicurezza anti-covid. Gli orari stabiliti sono: per Sabato 6 Novembre, dalle 11:00 alle 17:00. E per Domenica 7 Novembre dalle 11:00 alle 20:00.

Nel susseguirsi delle due giornate, i fan verranno coinvolti in una serie di attività e mansioni a tema rigorosamente astrologico e divertenti photo opportunity.

Per quanto riguarda la parte dei tatuaggi, sarà presente il tatuatore, tattoo artist Pietro Sedda, che si metterà a lavoro in modo del tutto gratuito, regalando tatuaggi, proprio dedicati agli ex per alcune persone che, nei giorni scorsi condivisero nelle loro storie sui canali social. E’ che da lì sono stati selezionati per tatuarsi gratis qualcosa che riguardano gli ex.

All’evento sarà presente inoltre anche la scrittrice Silvia Zucca per letture e firma copie per il suo omonimo libro, da cui è tratta la serie.

E ancora, direttamente dalla pagina Instangram, @IlMerdoscopo, troveremo la divertente voce di Isabella, la quale fornirà consulenze astrali personalizzate agli ospiti.

Ovviamente per rendere ancor di più le cose in grande, all’evento saranno serviti drink, cibo, stuzzichini e dolci, a tema zodiacali.

Guida astrologica per cuori infranti: trama, cast e produzione

Guida astrologica per cuori infranti, è la nuova serie televisiva italiana Netflix, formata da 6 episodi, creata e diretta da Bindu de Stoppani e diretta anche con l’aiuto di Michela Andreozzi. , prodotta da Italian Iternational Film – Gruppo Lucisano. Tratta dall’omonimo successo editoriale della scrittrice Silvia Zucca editato dalla Casa Editrice Nord, la serie è già disponibile su Netflix.

Guida astrologica per cuori infranti, narra la vita di Alice, poco più che trentenne e single, ma non per sua scelta. La protagonista lavora come assistente di produzione in un piccolo network televisivo, con basse possibilità di una possibile carriera più promiscua, anche se lei è la persona più competente e responsabile tra tutti. Per giunta, Carlo il suo ex fidanzato, sta per sposarsi e diventare padre. A ciò sopraggiunge l’arrivo di Davide, nuovo affascinante e direttore creativo, assunto proprio per far quadrare la produttività del team e vigilare che tutto vada per il meglio. Ma le cose per Alice per fortuna migliorano grazie all’incontro che ha con Tio, un attore della soap opera, molto famoso, destinato a diventare la sua guida personale di guida astrologica per cuori infranti.

Per l’emergente serie televisiva il cast è composto da: Claudia Gusmano, nei panni della protagonista (Alice Bassi), Lorenzo Adorni (Tio), Michele Rosiello (Davide Sardi). Alberto Paradossi (Carlo Berresi), Lucrezia Bertini (Enrico Crippa), Emanuela Grimalda (Marlin de Rose), Esther Elisha (Paola Costa), Francesco Arca, famoso per essere stato tronista nel programma televisivo di uomini e donne di Maria de Filippi, (Alejandro), Alberto Boubakar Malanchino (Andrea Magni), Giancarlo Ratti (Giordano Bodrato), Maria Amelia Monti (Ada Bassi), Bebo Storti (Guido Bassi) e Euridice Axen (Barbara Buchneim).

Guida astrologica per cuori infranti è sicuramente una trama avvincente, già disponibile sul canale Netflix, fateci sapere se la guarderete e cosa ne pensate nei commenti aperti per voi h24.

