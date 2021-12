Netflix gennaio 2022: le novità da non perdere

Il nuovo anno si affaccia alle porte, e con esso anche Netflix incrementa il vasto catalogo a disposizione di tutti gli abbonati. Tra vecchie glorie e nuovi titoli, un mese pieno di buoni propositi per tuffarci in un 2022 carico di grandi emozioni e prime visioni.

Ecco di seguito il calendario delle grandi attese del momento.

Dal 1° gennaio disponibili su Netflix gli episodi completi dell’ultima stagione di The Bang Theroy. La sitcom più amata d’America durata 12 stagioni basata sulle vicende quotidiane di un gruppo di giovani scienziati, dotati di un grande intelletto ma fuori dal comune con i rapporti del mondo circostante. Tra bizzarre gag ed esilaranti avventure, il giovane gruppo sempre più allargato è pronto ancora una volta a deliziarci con grandi novità, prese di coscienza e drammi…tutt’altro che esistenziali!

Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, con Johnny Galecki; Jim Parsons; Kunal Nayyar e Simon Helberg, affiancati ancora una volta da Kaley Cuoco; Melissa Rauch e Mayim Bialik.

La terza stagione finale di una delle serie più commoventi mai viste, After Life sarà invece disponibile a partire dal 14 gennaio 2022. Diretta e interpretato dal cinico comico inglese Ricky Gervais; il ritorno di Tony nella fittizia cittadina di Tambury assieme al suo più fedele amico, il pastore tedesco Brandy. Il profondo dolore per la morte di sua moglie e il duro percorso di ritorno alla quotidianità, contornato da momenti drammatici e grande senso di vuoto. Una profonda dimostrazione del significato di amore incondizionato unito alla faticosa elaborazione del lutto.

La serie rappresenta una grande prova di talento per il comico R.Gervais, finora conosciuto in ruoli più ironici e carichi di umorismo. Considerata dalla critica la prima ad aver dato un colore e una voce ad un semplice cittadino comune, ripreso nella routine quotidiana a tutti noi molto vicina senza mai sfociare nella banalità e caricatura delle tipiche serie drammatiche.

Thanks to everyone using the #AfterLife3 poster as their Twitter header. What a beautiful club. I might pick an account at random for a prize if I can think of something good. Also, we're gonna fuckin' break the internet on Jan 14 🤟 pic.twitter.com/z9uYsWxoDq

— Ricky Gervais (@rickygervais) December 28, 2021