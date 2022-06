Netflix, tutti gli appuntamenti della Geeked Week 2022

Arriva la Geeked Week 2022 di Netflix, la settimana dedicata a tutti i fan dell’intrattenimento geek: scopriamo tutti gli appuntamenti in calendario Torna per la sua seconda edizione la Geeked Week di Netflix, rassegna annuale di eventi organizzata dalla piattaforma digitale e dedicata a tutti i fan dell’intrattenimento geek. La manifestazione ha inizio lunedì 6 giugno e termina venerdì 10 giugno e per questi cinque giorni Netflix ha allestito un calendario ricchissimo tra dirette streaming e tantissimi contenuti in esclusiva. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio cosa ci aspetta in questa settimana.

Netflix: gli appuntamenti della Geeked Week 2022

Saranno cinque giorni molto pieni dunque, in cui Netflix tramite dirette sui propri canali YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook intratterrà i fan con tantissimi contenuti. Durante questi eventi, verranno annunciate importanti novità sulle prossime produzioni Netflix, film e serie tv ovviamente, ma anche i giochi, settore su cui la società sta cercando di espandersi con forza. Verranno presentati teaser e trailer in esclusiva, filmati inediti, ma anche interviste con i cast dei successi Netflix, letture di sceneggiature e tante sorprese ancora tutte da scoprire in questi cinque giorni.

Netflix ha deciso di organizzare la Geeked Week dedicando a ogni giornata un tema specifico. Si parte con le serie tv e i film, per continuare poi con l’animazione, con una giornata dedicata interamente a Stranger Things e ingine con i giochi. I progetti Netflix che saranno protagonisti di queste dirette sono oltre 60 e sono titoli veramente attesi, da alcune delle serie più amate del catalogo come appunto Stranger Things, The Umbrella Academy e Shadow and Bone, a nuove produzioni attesissime come The Sandman, The Gray Man e Mercoledì.

Tante novità in vista dunque nei prossimi cinque giorni. Le dirette di Netflix saranno accessibili a tutti i fan e tutti gli eventi si terranno in lingua inglese. Ecco il calendario con gli appuntamenti della Geeked Week 2022, con gli orari e le date delle dirette e il tema trattato:

Lunedì 6 giugno: ore 18:00 Serie TV

Martedì 7 giugno ore 18:00 Film

Giovedì 9 giugno ore 1.00 Animazione

Giovedì 9 giugno ore 18:00 Stranger Things

Venerdì 10 giugno ore 19:00 Giochi

