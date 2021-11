Netflix dicembre 2021: tutte le novità in catalogo

Netflix dicembre 2021: ecco tutte le novità che saranno nel catalogo del colosso dello streaming

Le vacanze natalizie sono alle porte e il catalogo di Netflix si riempie di novità che non vediamo l’ora di svelarvi. Un mese carico di nuove uscite, tra alcune molto attese e altre piacevoli scoperte, tra animazione, serie tv e film originali per tutti i gusti.

Di seguito vi riportiamo tutti i titoli disponibili e alcune uscite che vale davvero la pena tenere assolutamente d’occhio.

La casa di carta 5, volume 2

Il grande evento Netflix di dicembre sta per arrivare! Dopo cinque anni dall’uscita di una serie spagnola diventata colosso internazionale arriva, in streaming, il gran finale di serie. La casa di carta sta per chiudere i battenti e lo farà proprio nell’ultimo mese dell’anno, il 3 dicembre, facendo chiudere il cerchio di una storia che ha appassionato milioni di telespettatori. Novità, colpi di scena, morti, ritorni, la banda del Professore è pronta all’ultima impresa e siamo certi che ne vedremo proprio delle belle. La casa di carta 5, volume 2 sarà disponibile a partire dal 3 dicembre 2021 e vi invitiamo caldamente a seguire le avventure che la banda di ladri più famosa al mondo ha riservato per noi!

The Witcher 2

Ecco un’altra delle uscite più attese per l’ultimo mese del 2021: la seconda stagione di The Witcher, che sarà disponibile a partire dal 17 dicembre. Prima che su Netflix approdassero Bridgerton e Squid game, The Witcher era la serie tv più vista di sempre.

Geralt torna sul piccolo schermo con nuove avventure nel mondo immaginario ispirato alla saga fantasy di romanzi e racconti dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Questa stagione riprende la trama da dove era stata interrotta alla fine della prima stagione. Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

Don’t look up

Disponibile dal 24 dicembre, Don’t Look Up è la storia di due astronomi (Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence) che scoprono una cometa che punta dritto verso la Terra, e che la colpirà con il 100% di probabilità, portando così all’estinzione del genere umano e di gran parte delle forme di vita del pianeta. La coppia cerca di convincere prima il governo, poi la stampa, poi l’opinione pubblica del pericolo imminente; la reazione è meno che tiepida, e gli avvertimenti cascano nel vuoto.

Con un cast strepitoso e una regia del premio Oscar McKey, Don’t look up si prepara ad essere il colosso cinematografico più atteso di questa stagione.

Ma adesso, vi segneremo tutti i film e le serie tv in uscita, così da non perdervi niente di quello che Netflix offre.

Le serie tv

1 dicembre: Lost in Space 3; Archer 12; New Amsterdam 2; The 100

Anime

1 dicembre: Kemono Jihen; Le bizzarre avventure di JoJo

Docuserie

3 dicembre: La casa di carta: da Tokyo a Berlino, Volume 2

I film

1 dicembre: In viaggio con papà; Pensavo fosse amore…invece era un calesse; Troppo forte; Viaggi di nozze; Tre uomini e una gamba; Il postino; Il ciclone; Il potere del cane; Wyatt Earp; The Cleanse; I giovani uccidono; La tigre nell’ombra; Paura nella notte; A noi le inglesine!; Virus letale; Vendetta nel sole; Unbroken: Path to Redemption; Alissa; C’era una volta in Messico; Hellegat; Le bugie nel mio letto; The end of the journey

Non perdetevi tutte queste novità!

