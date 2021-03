Netflix aprile 2021: tutte le novità in catalogo

Eccoci ancora una volta su tuttoteK alla scoperta delle novità più interessanti che Netflix ci propone per il mese di aprile 2021

La bella stagione è ormai arrivata, ma la zona rossa ci terrà – purtroppo – ancora un po’ a casa. Siamo pronti quindi a festeggiare Pasqua e a passare le serate in compagnia dei nostri grandi alleati, le piattaforme streaming. Ecco dunque tutte le novità che Netflix, la piattaforma più nota al mondo, ci riserva per questo aprile 2021.

Tutti i fan de La casa di carta saranno sicuramente delusi dal rinvio dell’uscita della quinta stagione, inizialmente prevista per il 7 aprile. Ma non disperate! Netflix ci propone tantissimi altri prodotti per tutti i gusti. Ciò che si può notare dando un’occhiata al catalogo è che stanno fioccando proposte soprattutto per il target adolescenziale. Tra le nuove produzioni originali dedicate ai giovani questo mese vedremo ad esempio il film Love and monsters e la serie TV italiana Zero.

Ma bando alle ciance, e andiamo a scoprire subito tutti i film, le serie TV e i programmi che Netflix ci propone per questo mese.

I film originali | Netflix, novità aprile 2021

1 aprile – TERSANJUNG THE MOVIE

2 aprile – HASTA EL CIELO

2 aprile – MADAME CLAUDE

Questo film biografico scritto e diretto da Sylvie Verheyde ci porta nella Francia degli anni Sessanta. La protagonista è l’ex prostituta Fernande Grudet (Karole Rocher), diventata poi una delle donne francesi più potenti dell’epoca grazie alla sua rete di escort più esclusiva di Parigi. Da prostituta a “maîtresse della Repubblica” e collaboratrice dei servizi segreti. Una storia davvero incredibile, che era già stata portata sugli schermi nel 1977 da Just Jaeckin. Netflix ci riprova, e noi siamo curiosissimi di vedere cosa la talentuosa regista ci proporrà per questo biopic.

2 aprile – CONCRETE COWBOY

2 aprile – JUST SAY YES

9 aprile – NIGHT IN PARADISE

9 aprile – THUNDER FORCE

9 aprile – HAVE YOU EVER SEEN FIREFLIES?

14 aprile – LOVE AND MONSTERS

Michael Matthews dirige Love and monsters, film a metà tra l’action e lo sci-fi ambientato in un futuro post-apocalittico. La Terra è popolata da creature mostruose e l’umanità ridotta a vivere in colonie sotterranee per poter sopravvivere. Joel (Dylan O’Brien) riesce a stabilire un contatto radio con Aimee (Jessica Henwick), la sua ragazza ai tempi del liceo. Innamoratosi ancora una volta di lei, decide di sfidare il pericolo e uscire alla scoperta per raggiungerla. Il film ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar 2021 per i migliori effetti speciali, e chissà che non riesca a battere il superfavorito Tenet!

14 aprile – THE SOUL

15 aprile – RIDE OR DIE

16 aprile – INTO THE BEAT – IL TUO CUORE BALLA

16 aprile – AJEEB DAASTAANS

22 aprile – ESTRANEO A BORDO

23 aprile – DIME CUANDO TÚ

I film non originali | Netflix, novità aprile 2021

1 aprile – THE GAME – NESSUNA REGOLA

1 aprile – 47 RONIN

1 aprile – KRAMPUS

1 aprile – RAMBO

1 aprile – RAMBO 2 – LA VENDETTA

1 aprile – RAMBO III

1 aprile – THE STRANGERS

1 aprile – MOGLIE A SORPRESA

1 aprile – ESSI VIVONO

Essi vivono, diretto da John Carpenter nel 1988, è ormai diventato un vero e proprio manifesto politico contro il consumismo sfrenato e il controllo con esso esercitato. John Nada (Roddy Piper) si trasferisce a Los Angeles ed entra in possesso di un paio di strani occhiali, grazie ai quali scopre il mondo per quello che realmente è. Molti esseri umani sono infatti degli alieni, che cercano di condizionare l’umanità con inquietanti messaggi subliminali. Da quel momento inizierà una dura lotta per la difesa della libertà, sua e di tutto il mondo. Grazie a Netflix potremo gustarci nuovamente questo cult assoluto, e non potremmo che esserne più felici!

1 aprile – THE AMERICAN

1 aprile – THE LIFE OF DAVID GALE

1 aprile – BEETHOVEN

1 aprile – THE TRUTH ABOUT CHARLIE

1 aprile – BRIAN BANKS

1 aprile – TWISTER

1 aprile – DAYLIGHT – TRAPPOLA NEL TUNNEL

1 aprile – CHINESE ZODIAC

1 aprile – OVERCOMER

3 aprile – APPENA UN MINUTO

5 aprile – PRENDIMI!

8 aprile – TUTTE LE MIE NOTTI

22 aprile – DORA E LA CITTÀ PERDUTA

23 aprile – AQUAMAN

Le serie TV originali | Netflix, novità aprile 2021

2 aprile – THE SERPENT (miniserie)

2 aprile – IL SAPORE DELLE MARGHERITE (seconda stagione)

5 aprile – LA FAMIGLIA MCKELLAN (terza parte)

7 aprile – SNABBA CASH (prima stagione)

14 aprile – PAPÀ, NON METTERMI IN IMBARAZZO! (prima stagione)

16 aprile – PERCHÉ SEI COME SEI (prima stagione)

19 aprile – LUIS MIGUEL – LA SERIE (nuovo episodio)

21 aprile – ZERO (prima stagione)

Finalmente una produzione italiana tra le serie originali Netflix! Zero, ispirato al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano, racconta la storia di un ragazzo che si sente invisibile, e che saprà fare di questo disagio un superpotere. Quando il quartiere da cui Zero (Giuseppe Dave Seke) ha sempre desiderato fuggire ha bisogno di aiuto, il ragazzo non può tirarsi indietro. Milano fa da sfondo a una storia di strada, con le colonne sonore inedite di Marracash.

23 aprile – TENEBRE E OSSA (prima stagione)

Amanti del fantasy? Non perdetevi allora Tenebre e ossa, nuova serie originale Netflix tratta dal romanzo omonimo e dalla duologia “Sei di corvi”, della scrittrice statunitense Leigh Bardugo. La serie fantasy young adult combina due storie diverse ambientate nello stesso universo. La protagonista è Alina Starkov (Jessie Mei Li), una ragazza orfana che fa parte dell’esercito di Ravka. Quando il suo reggimento viene attaccato da spaventose creature, la giovane scopre di essere dotata di un enorme potere. Viene quindi arruolata dai Grisha, creature magiche il cui obiettivo è quello di difendere il regno dagli attacchi dei nemici.

Le serie TV non originali | Netflix, novità aprile 2021

22 aprile – LET’S FIGHT GHOST (prima stagione)

Anime e animazione | Netflix, novità aprile 2021

1 aprile – FATE/STAY NIGHT: HEAVEN’S FEEL – III. SPRING SONG

1 aprile – BARBIE: AVVENTURE DA PRINCIPESSA

6 aprile – GLI ULTIMI RAGAZZI SULLA TERRA: FELICE APOCALISSE!

8 aprile – LA VIA DEL GREMBIULE – LO YAKUZA CASALINGO (prima stagione)

Tratto dall’omonimo manga di Kōsuke Ōno, questo nuovo anime targato Netflix e realizzato dallo studio J.C. Staff seguirà un ex boss della yakuza che si ritira dalla vita criminale per… diventare un casalingo. Per Tatsu, le lotte per il potere lasceranno spazio alle lotte al supermercato per accaparrarsi i prodotti in offerta. Tra faccende domestiche ed esperimenti in cucina, l’ex boss della malavita scoprirà che la vita da marito casalingo non è così semplice, soprattutto se a deviarlo dalle sue nuove occupazioni ci sono i suoi vecchi nemici in cerca di vendetta. Le premesse sono ottime, e siamo sicuri che questo adattamento renderà giustizia al manga originale!

9 aprile – HEAVEN OFFICIAL’S BLESSING (prima stagione)

12 aprile – NEW GODS: NEZHA REBORN

13 aprile – MIGHTY EXPRESS (terza stagione)

15 aprile – DORAEMON – IL FILM: NOBITA E LE CRONACHE DELL’ESPLORAZIONE SULLA LUNA

15 aprile – DORAEMON – IL FILM: NOBITA E L’ISOLA DEL TESORO

16 aprile – ARLO IL GIOVANE ALLIGATORE

16 aprile – FAST & FURIOUS: PILOTI SOTTO COPERTURA (quarta stagione)

Documentari, reality e stand-up comedy | Netflix, novità aprile 2021

1 aprile – I VESTITI RACCONTANO (docuserie)

1 aprile – TRE IDENTICI SCONOSCIUTI (documentario)

1 aprile – PRANK ENCOUNTERS – SCHERZI DA BRIVIDO (reality)

Avete voglia di farvi due risate? Non perdetevi allora la seconda stagione di Prank encounters – Scherzi da brivido, lo show di candid camera condotto da Gaten Matarazzo (anche produttore della serie). L’irresistibile Dustin di Stranger Things presenterà nuovi divertentissimi scherzi a tema horror. In ogni puntata, della durata di trenta minuti scarsi, due poveri malcapitati subiranno terrificanti scherzi al limite dell’assurdo, dopo aver risposto ad un annuncio di lavoro fasullo. Un po’ cattivello? Può darsi, ma diversamente non si tratterebbe di una candid camera!

5 aprile – CODED BIAS (documentario)

7 aprile – UN COLPO FATTO AD ARTE: LA GRANDE RAPINA AL MUSEO (docuserie)

7 aprile – DOLLY PARTON: A MUSICARES TRIBUTE (documentario)

7 aprile – THE WEDDING COACH: COME ORGANIZZARE UN MATRIMONIO PERFETTO (reality)

7 aprile – THE BIG DAY (reality)

13 aprile – MY LOVE: SEI STORIE DI VERO AMORE (docuserie)

14 aprile – WHY DID YOU KILL ME? (documentario)

14 aprile – THE CIRCLE: USA (reality)

15 aprile – THE REAL HOUSEWIVES OF BEVERLY HILLS (reality)

20 aprile – IZZY NEL MONDO DEI KOALA (docuserie)

22 aprile – SEARCHING FOR SHEELA (documentario)

22 aprile – DAVID ATTENBOROUGH: LA VITA A COLORI (docuserie)

23 aprile – PERFUME IMAGINARY MUSEUM “TIME WARP” (documentario)

23 aprile – HEROES: SILENCE AND ROCK & ROLL (documentario)

Buona visione!

Con tutte queste novità, non ci resta che augurarvi una buona visione in compagnia di Netflix! Fateci sapere nei commenti quali sono i prodotti che aspettate con più ansia, e continuate a seguirci come sempre su tuttoteK per tutte le novità, le recensioni e gli speciali dedicati a cinema e serie TV!