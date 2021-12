Natale…di nuovo?! Nuovo film disponibile dal 24 Dicembre su Disney+

Da non perdere!

Ora, per riuscire a rompere questo strano ciclo magico, Ro deve imparare ad apprezzare la sua amorevole famiglia così com’è che poi è anche questo il vero significato del Natale .

Dopo alcuni festeggiamenti deprimenti con la sua famiglia, incluse sua sorella Gabriela “Gabby”, Abuela Sofia e Abuelo Hector, Ro esprime un desiderio a un Babbo Natale del quartiere a cui chiede di poter ricominciare da capo la giornata e inaspettatamente si trova a rivivere il giorno di Natale ancora una volta, ancora… e ancora rimanendo incastrata in questo loop temporale.

Infatti i genitori di Ro hanno divorziato, e lei non sta vivendo bene questa situazione. Rivorrebbe indietro la sua vecchia vita : con i suoi genitori insieme, la nuova fidanzata di suo padre e il figlio fuori dai giochi e le loro tradizioni di famiglia che rimangano le stesse.

Se siete stanchi dei soliti film che propinano in tv durante la vigilia di Natale, Disney+ ha la soluzione per voi, infatti dal 24 Dicembre sarà disponibile il nuovo Natale… di nuovo?! Diretto da Andy Fickman è una nuova, leggerissima e divertente commedia dal sapore tutto natalizio.

Rosy Talarico

Appassionata di cinema e serie televisive fin da quando ciò era ritenuto un "passatempo da sfigati", Rosy scrive per passione e per cercare di riportare in auge la critica positiva dei prodotti audiovisivi.