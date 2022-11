Natale: i cofanetti Eagle Pictures da far trovare sotto l’albero

In vista dell’arrivo del Natale, Eagle Pictures ha preparato una serie di cofanetti da collezione da regalare agli amanti del cinema

Siete a caccia del perfetto regalo di Natale? Eagle Pictures ha la soluzione per voi. In vista dell’arrivo delle feste, la casa di produzione e distribuzione cinematografica propone una serie di cofanetti in edizione limitata dedicati al grande cinema e alle serie tv. In particolare, dal 7 dicembre 2022 saranno disponibili quattro Deluxe Edition arricchite da confezioni esclusive, gadget e contenuti esclusivi e tutta una serie di cofanetti che costituiscono regali perfetti per i cinefili. Andiamo, dunque, a scoprire la ricca proposta di Natale di Eagle Pictures.

Eagle Pictures: le Deluxe Edition di Natale

Il piatto forte dell’offerta natalizia di Eagle Pictures sono senza dubbio le quattro Deluxe Edition da collezione. La prima è dedicata a Diabolik, con il primo film del celebre personaggio dei fumetti in versione sia DVD che Blu-ray, con due card da collezione, due mazzi di carte, un magnete, una penna e un poster del secondo capitolo al cinema in questi giorni. Abbiamo poi il cofanetto dedicato alla saga di Ghostbusters, con i due film cult degli anni ’80 e l’ultimo capitolo del 2021, arricchiti dal poster originale del primo film della saga e una spilla e un portachiavi dell’ultimo lungometraggio.

Passando alle serie tv, c’è il cofanetto dedicato alla produzione Netflix Narcos, la serie in tre stagioni sulla famosa figura di Pablo Escobar, presentata in 8 dischi blu-ray con un mouse pad, sei card da collezione e una cartina e una cartolina della Colombia, paese dove si svolge la narrazione. Infine, l’ultima Deluxe Edition è dedicata al mondo degli anime, in particolare a Berserk, con la presentazione della trilogia cinematografica arricchita da un portachiavi, da alcune card di collezione e da un booklet di 56 pagine ricco di curiosità sull’opera di Kentaro Miura.

Natale cofanetti da regalo

Al fianco delle quattro Deluxe Edition ci sono tutta un’altra serie di cofanetti molto interessanti. Uno è dedicato al grande maestro Ingmar Bergman, con la raccolta di suoi 27 film più il documentario sulla sua vita. Eagle Pictures ripropone anche la famosa Trilogia del dollaro di Sergio Leone, presentata in un lussuoso steelbook contenente i tre film Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo, e arricchita da un booklet di 30 pagine.

Le grandi saghe rivivono grazie a Eagle Pictures, che propone cofanetti dedicati a Star Wars, con la presentazione dei nove film della saga canonica, ad Alien, con tutti i 6 capitoli della serie, a X-Men, con 10 dischi che vanno dal primo film a The New Mutants e a Pirati dei Caraibi, con tutti i cinque capitoli della saga presentati nel cofanetto. Infine, per il mondo della serie tv ci sono le riproposizioni integrali delle sei stagioni di Better Call Saul, delle 7 di Sons of Anarchy, delle 6 di Dawson’s Creek e dell’iconico Charlie’s Angels.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.