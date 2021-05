Nastro d’Argento speciale per l’attore Renato Pozzetto, come omaggio per l’interpretazione emozionante nel film “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati

Il premio speciale per Renato Pozzetto come segno d’omaggio nell’intenso ruolo ricoperto in Lei mi parla ancora, l’ultimo film di Pupi Avati; tratto dall’autobiografia del poeta Giuseppe “Nino” Sgarbi. Dopo quasi mezzo secolo nelle vesti di ruoli comici ed esilaranti, il noto attore Pozzetto ha saputo mettere in mostra un registro drammatico e profondo diverso dal solito. Un’ampia carriera segnata dal sodalizio con Cochi Panzoni. Parte della storia del cabaret italiano, conosciuto dalla generazioni del passato e del presente.

Assegnato dai Giornalisti Cinematografici un premio che cade in occasione del 75° anniversario della nota edizione, come i 75 film parte della carriera di Pozzetto. Un’edizione all’insegna della solidarietà e vicinanza, in attesa della vera ripartenza per tutto il settore. Dalla regia ai protagonisti, ai tecnici, ma anche con tutti i lavoratori “invisibili” dietro le quinte.

L’omaggio dai Giornalisti Cinematografici per Renato Pozzetto | Nastri d’Argento 2021: premio speciale per Renato Pozzetto

Riconoscimento che cade a quasi cinquant’anni dal Nastro d’Argento che siglò il suo primo grande successo sullo schermo nel 1972 con Per amare Ofelia di Flavio Mogherini. Pochi i riconoscimenti ricevuti da allora.

Come anche dichiarato a nome del Direttivo Nazionale la Presidente, Laura Delli Colli:

Dopo tanti anni di comicità Renato Pozzetto, con un talento drammatico inedito, negli anni mai

rivelato, ci ha fatto scoprire grazie a Pupi Avati un’altra gamma di sfumature del suo essere attore, con un’interpretazione intensa e sorprendente

Protagonista negli anni di una comicità surreale, una lunga gavetta a fianco di volti noti dello spettacolo italiano, come Enzo Jannacci, Felice Andreasi, Lino Toffolo, fino a Bruno Lauzi nel Gruppo Motore da cui tutto cominciò nei primi anni Sessanta.

La serata di premiazione è prevista dopo il voto nei prossimi giorni, per assegnare i premi tra i candidati che saranno annunciati mercoledì 26 maggio alle 11:30 (visibile in diretta streaming sul canale Youtube Cinemagazine Sngci).

