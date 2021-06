Nastri d’Argento 2021: a Colin Firth il Nastro Europeo

Per lo stile inconfondibile, elegante e versatile, il Premio speciale Nastro Europeo dedicato a Colin Firth. Volto più richiesto nel cinema d’autore come nella commedia, Da Mamma Mia!, a Shakespeare e Bridget Jones; fino al noto Oscar per Il discorso del Re

Il Nastro Europeo 2021 vede il nome di Colin Firth. Il noto attore britannico sarà premiato nel corso della cerimonia del 22 giugno, con uno dei Premi più rinomati ai Nastri d’Argento. Grazie al suo stile elegante ed eclettico, ancora oggi continua a regalare al pubblico interpretazioni di grande intensità, in grado di far commuovere e sorridere al tempo stesso.

Dai ruoli di Mamma Mia!, a Shakespeare e Bridget Jones; fino al noto Oscar per Il discorso del Re, la lunga carriera contornata da grandi successi ottenuti sia nel cinema d’autore che nella commedia. Un presenza secondo la Presidente Laura Delli Colli a nome del Direttivo Nazionale:

Di splendida professionalità sia quando si tratti di affrontare l’impegno dei classici, che la leggerezza della commedia, un genere al quale Colin Firth regala immancabilmente il suo irresistibile ‘tocco’ british

La serata di Premiazione come già anticipato, avrà luogo il 22 giugno al MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, rispettando le norme di sicurezza in vigore.

Nato nel 1989, il premio dei Giornalisti Cinematografici Italiani è andato, negli anni, a figure note come John Cleese, Krzystof Kieslowsky, Philippe Noiret, Istvan Szabò, Aki Kaurismaki, Ken Loach, Alain Resnais, Theo Angelopoulos, Alan Parker, Jerzy Stuhr, Radu Mihaileanu, Emir Kusturica, Roman Polanski. Premiato lo scorso anno, per la seconda volta, il regista Pedro Almòdovar. Tra le attrici e gli attori è stato assegnato a Fanny Ardant, Claudia Cardinale, Malcolm McDowell, Vincent Lindon, Valeria Bruni Tedeschi, Laura Morante, Lambert Wilson e Juliette Binoche.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Colin Firth: l’amore tra Teatro e Cinema | Nastri d’Argento 2021: a Colin Firth il Nastro Europeo

Legata da un profondo affetta verso il nostro paese, Colin Firth nasce nello Hampshire, con la fortuna di muoversi e respirare arte fin da bambino. Circondato da una famiglia di accademici, si avvicina al teatro fin dall’adolescenza, volonteroso di intraprendere la carriera di attore.

Dopo gli studi presso le scuole di National Youth Theatre di Londra e al Drama Center, Colin Firth affianca sullo schermo, per la prima volta, l’attore Rupert Everett; rimanendo estasiato dal mondo del cinema.

Innamorato perso del panorama cinematografico, a soli vent’anni inizia il suo lungo percorso sul grande schermo cimentandosi in film d’autore e commedie di successo. Tra i tanti titoli, impossibile non citare Love Actually (2003) e Che pasticcio, Bridget Jones! (2004), fino al noto film La ragazza con l’orecchino di perla di Peter Webber.

Ma la più grande soddisfazione arriva con il premio Oscar ricevuto per il film Il discorso del Re (2010) diretto da Tom Hooper, basata sulla reale biografia di Re Giorgio VI d’Inghilterra in lotta verso le sue balbuzie.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv!