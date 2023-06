Un nuovo film, nato da un’idea di Federico Fellini e Tullio Pinelli, sta per prendere vita: Napoli – New York, alla regia Salvatores

Quando pensiamo al periodo d’oro del cinema italiano, non possiamo non pensare all’indimenticabile Federico Fellini. La dolce vita (1960), 8½ (1963), Amarcord (1973) sono solo alcuni dei suoi capolavori di maggior successo. Ora, a trent’anni dalla sua scomparsa, un po’ del suo incredibile talento tornerà a rivivere in Napoli – New York, il nuovo film di Gabriele Salvatores, tratto proprio da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Le riprese sono già iniziate e continueranno per 12 settimane, toccando città come Napoli, Trieste e Rijeka, oltre agli studi di Cinecittà. La prima immagine del film è già stata pubblicata da Variety, ve la lasciamo qua sotto.

Trama | Napoli – New York: al via le riprese del film di Gabriele Salvatores

Napoli – New York è ambientato a Napoli, nel secondo dopoguerra. La città si trova in uno stato di assoluta povertà e i due piccoli Carmine e Celestina, vivono in uno stato di totale miseria e degrado, cercando di sopravvivere contando solo l’uno sull’altro. Una sera decidono di imbarcarsi clandestinamente su una nave diretta a New York, con lo scopo di raggiungere la sorella di Celestina, emigrata anni prima. Sarà l’inizio di una grande avventura per i due giovani, che verranno in un attimo catapultati su una nave, tra moltissimi altri italiani, desiderosi di lasciare il loro Paese natale, per giungere in una nuova terra, in cerca di fortuna.

Cast e uscita

Il film vedrà la partecipazione di una figura di spicco del panorama attoriale italiano: Pierfrancesco Favino. L’attore si calerà nei panni di un commissario di bordo; al suo fianco i piccoli Dea Lanzaro e Antonio Guerra. Il cast si completa con Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro Omar Benson Miller, Tomas Arana e Antonio Catania. Napoli – New York è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con Rai Cinema, il film vedrà il contributo di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. Non siamo ancora in grado di dirvi quando uscirà la nuova pellicola, perchè ancora non ha una data stabilità. Sappiamo però che potremo assistere alla pellicola, già nel 2024. Noi di tuttoteK non vediamo l’ora!

