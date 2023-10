Napoleon: una nuova clip ci porta dietro le quinte

Nuove clip di uno dei titoli più attesi della stagione, che vede Joaquin Phoenix nei panni di uno dei personaggi più importanti della storia europea: Napoleon arriverà nei cinema il prossimo 23 novembre

Già sulla carta, Napoleon si presenta come uno dei film più importanti della stagione cinematografica, e forse non solo. E grande è stata la delusione di molti quando, per volontà della produzione, il film non è apparso nei programmi dei festival di Venezia o Toronto. Una scelta che però d’altronde ha aumentato l’aspettativa per la pellicola.

Perché sia considerato così importante è presto detto: perché Napoleone Bonaparte è stato una figura d’importanza cruciale nella storia moderna europea; perché a interpretarlo c’è uno dei migliori attori della sua generazione, Joaquin Phoenix; e poi perché è un film di Ridley Scott, che era e rimane un signor regista anche a 85 anni, e che sa come si produce un kolossal.

Napoleon: una nuova clip diretto le quinte del film di Ridley Scott

Ad aumentare notevolmente l’hype per Napoleon è arrivato tre mesi fa un primo trailer davvero notevolissimo, che ha stuzzicato la fantasia degli appassionati. Oggi invece vi presentiamo una nuova clip che ci porta dietro le quinte di questo film grande come la vita del protagonista, dalle Alpi alle Piramidi.

Napoleon arriverà nei cinema italiani il 23 novembre, distribuito da Eagle Pictures, e quello che vi mostriamo qui di seguito è un nuovissimo video che ci porta sul set di questo vero e proprio kolossal che non vediamo l’ora di potervi raccontare più nel dettaglio. Napoleon, oltre a Joaquin Phoenix vede nel cast Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Ben Miles, Ludivine Sagnier e molti altri interpreti di rilievo. Vi terremo aggiornati su tutti gli ulteriori sviluppi della produzione, sperando di riuscire a presentarvi ulteriori video di questo film, naturalmente sulla nostra pagina dedicata a film e serie tv.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.