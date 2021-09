My Son: James McAvoy nel trailer del film sperimentale

James McAvoy recita senza copione e all’oscuro della trama nel thriller My Son, del quale vi presentiamo il trailer

James McAvoy è impegnato nelle riprese di un film totalmente sperimentale e fuori dal comune. In un esperimento molto interessante, intitolato My Son, l’attore scozzese non ha un copione, o quanto meno non lo conosce integralmente, trovandosi così nella piena libertà di improvvisazione in ogni scena.

Il film è ispirato a una corrispondente pellicola francese, intitolata Mio figlio (in originale Mon Garçon) del 2017, diretto da Christian Carion e interpretato da Guillame Canet e Mélanie Laurent. Si tratta di un thriller ed è disponibile alla visione su Amazon Prime Video. La trama racconta di un padre alla disperata ricerca del figlio scomparso. La particolarità del film è quella di lasciare che l’attore protagonista reciti senza copione, improvvisando sulla base di quanto accade intorno a lui con gli altri attori che invece seguono lo script. Proprio per la natura istantanea delle le riprese che dovevano catturare la spontainetà di Canet, il film è stato girato in soli sei giorni.

My Son: il trailer del film con James McAvoy

Il regista Christian Carion ha quindi ripetuto l’esperimento andando in Scozia e lavorando con James McAvoy nel ruolo del padre del bambino scomparso. Anche in questo caso, l’attore non ha ricevuto alcun copione. Conosceva soltanto l’incipit, che vede un uomo riceve una telefonata dalla ex-moglie che lo infoma della scomparsa del loro figlio di 7 anni da un campeggio nei boschi.

Per il resto della storia, fino all’epilogo, è tutto improvvisato. La scoperta del trauma vissuto dal suo personaggio è quindi avvenuta scena per scena insieme agli altri attori, tra cui Claire Foy, che avevano precisi dialoghi da seguire e dovevano supportare l’improvvisazione di McAvoy. Vedremo dunque nelle sale il risultato di questo bizzarro esperimento.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.