È ora disponibile al cinema Mur, il nuovo documentario di Kasia Smutniak. Scopriamo la trama e il trailer

Arriva proprio oggi nelle sale Mur, il nuovissimo documentario che ha portato, per la prima volta, l’attrice Kasia Smutniak alla regia. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma 2023, nella sezione Special Screening. Si tratta di un progetto utile a fare luce su un tema scottante, che Kasia Smutniak ha deciso di denunciare attraverso la sua prima opera registica: la costruzione di barriere per impedire il passaggio di profughi.

Trama e cast | Mur: al cinema il documentario dedicato ai migranti

Mur ci trasporta a marzo 2022, periodo in cui, a causa dell’invasione russa nei territori ucraini, un’ondata di nuovi rifugiati si è riversata nei territori di confine. Tra i Paesi che hanno vissuto in prima linea l’arrivo di queste persone, troviamo la Polonia, che ha saputo affrontare la situazione con tempestività e generosità. Lo stesso Stato che ha deciso però anche di costruire un muro, per bloccare i nuovi ingressi nel Paese. La regista stessa, con l’aiuto di alcuni attivisti, ci porterà in questi luoghi, per mostrarci cosa accade davvero lungo quella striscia di terra, chiamata zona rossa, che corre lungo il confine della Bielorussia e impedisce a chiunque di avvicinarsi e di vedere la costruzione di questo muro.

Il documentario è prodotto da Domenico Procacci, Laura Paolucci e dalla stessa Kasia Smutniak, che, oltre ad aver girato in prima persona il documentario, ha anche scritto la pellicola, in collaborazione con Marella Bombini.

Le parole della regista

In occasione della realizzazione di Mur, Kasia Smutniak è tornata nella sua terra d’origine, la Polonia, per raccontare una delle pagine più tristi del suo Paese natale. La donna ha confessato:

Avevo un disperato bisogno di gettare luce sulla situazione dei migranti respinti ai confini dell’Europa, al confine tra Polonia e Bielorussia. Dopo il primo viaggio con Diego Bianchi, in cui abbiamo girato un reportage su quella situazione drammatica per Propaganda Live, ho cominciato a ragionare su come e cosa potevo fare. E sono partita. Io sono polacca e sono nata dieci anni prima della caduta del muro di Berlino, quel muro ha determinato tutta la mia vita. Quando ho visto che se ne stava costruendo un altro per fermare i migranti, ho pensato subito all’assurdità di quel gesto, pensare che possa fermare qualcuno ha dell’incredibile. E infatti non ha fermato nessuno, ma se ne stanno costruendo altri in Europa, tutto il mondo sta andando nella direzione della chiusura. Dividere, lo sappiamo, porta solo conseguenze drammatiche.

Oltre ad avere una grande carica emotiva dovuta alla realtà raccontata e, purtroppo, molto spesso ignorata soprattutto da chi vive lontano da quei luoghi, Mur diventa per la regista anche un modo per esplorare se stessa e le sue origini:

L’occasione per esplorare altri muri della mia esistenza: quello di fronte alla cucina di mia nonna era del cimitero ebraico del ghetto di Litzmannstadt, a Łódź. Una studiosa della Shoah mi ha spiegato come queste divisioni portano traumi nelle generazioni successive. E anche i luoghi conservano una memoria, come nel caso della mia storia. Non vengo da una famiglia ebrea, ma i miei nonni materni erano finiti per caso a vivere in un edificio costruito sulle macerie di un ghetto.

